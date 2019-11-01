《專家之言－麥嘉嘉》中國貨幣政策寬鬆，招行盈利增長可考慮吸納

《專家之言》美聯儲局連續年內第三次減息０﹒２５厘，將聯邦基金利率調低至１﹒５至

１﹒７５厘，儲局公布的議息聲明刪減有關暗示再次減息的字句，刪除了「會採取適當行動維持

經濟擴張」的承諾，取而代之是會「評估適當的利率軌道」，或暗示本輪減息暫告一段落，亦意

味官員有意保持利率不變。

主席鮑威爾稱目前貨幣政策恰當，聲明指，儲局評估目標利率的合適路向時，將會監察未來

信息對於經濟前景的含意。儲局形容，美國經濟大致未有改變，勞動市場仍然強勁，經濟活動增

長速度穩定。市場認為美國經濟未有進一步惡化跡象，美股標指周四再創收市新高。



＊過往三次減息後美股攀升，ＩＭＦ看淡今明兩年經濟＊



減息對美股的刺激力度作用持續。回顧儲局曾經在１９７５年、１９９６年及１９９８年連

續３次減息０﹒２５厘，減息後的３個月，標指平均升幅約８％，６個月後平均升幅約為１０％

，１２個月後增至２０％。此外，美國２０２０年總統中期大選之前，市場認為特朗普會非常在

意美股的表現。股市及經濟的繁榮與否對選舉的結果有著舉足輕重的影響。

不過，世界銀行與國際貨幣基金組織已先後調低了今、明兩年的經濟增長預測，中美貿易關

係緊張屬持續性的問題，令美國以至全球經濟增長放緩，聯儲局正以寬鬆貨幣政策應對，美股屢

次破頂時已計入了減息因素。再加上，此前美國國債孳息率曲線倒掛，２年期國債孳息率一度高

於１０年期，是１２年來首次。美國銀行搜集的資料顯示，根據歷史記錄，１９５６年以來，債

市警報平均而言，領先於標普５００指數的頂部七個月，領先於衰退到來時間１５個月。孳息率

曲線倒掛發生在今年８月，若歷史不斷重覆，意味著２０２０年３月開始，美股下跌機會擴大。



＊中國ＰＭＩ遜預期，料貨幣政策加碼寬鬆＊



中國方面，內地公布１０月官方製造業採購經理指數ＰＭＩ為４９﹒３，低於市場預期的

４９﹒８，亦較前個月的４９﹒８低。新訂單指數為４９﹒６％，比上月下降０﹒９個百分點，

降至臨界點之下，表明製造業市場需求有所回落。市場流動性亦趨緊，人民銀行已連續第四日不

開展逆回購操作，公開市場本周至今已淨回籠５６００億元。應對中美貿易戰及經濟下行，料中

國政策須長短兼顧，貨幣政策加碼寬鬆，微調去槓桿力度。

個股方面，招行（０３９６８）公布２０１９年第三季及首三季度業績，首三季方面，錄得

盈利約７７２﹒３９億元，按年增加約１４﹒６３％。第三季盈利增長提速，在大中型內銀中招

行第三季亦是增速最高。招行首三季淨利潤為７７２﹒４億元，按年上升１４﹒６％；其中淨利

息收入１，３１２﹒２億元，按年增長１１﹒２％；淨手續費及佣金收入５７１﹒６億元，按年

增長７﹒９％。

第三季淨利息收益率為２﹒５７％，按季跌１２個基點，主要是因為實體經濟信貸需求仍較

弱，市場利率下行，貸款收益率承壓。同時，存款同業競爭激烈，存款成本率有所上升。另一方

面，期內不良貸款率為１﹒１９％，較上年末下降０﹒１７個百分點；撥備覆蓋率

４０９﹒４１％，較上年末上升５１﹒２３個百分點。招行可考慮於３７元左右吸納，前浪頂

４１﹒６元為阻力，止蝕３４﹒５元。《申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉》

（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

