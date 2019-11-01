【企業盈警】源想集團（０８４０１）料中期盈轉虧８７﹒３萬元

《經濟通通訊社１日專訊》源想集團（０８４０１）公布，根據未經審核綜合管理帳目之初

步審閱，２０１９年９月３０日止六個月，可能會錄得除稅後虧損約為８７﹒３萬元，而上年同

期錄得盈利２０６﹒２萬元。預期虧損主要是由於香港近來的社會動盪以及中美之間持續的貿易

爭端之負面影響。其他因素包括新會計準則，來自客戶合約收入的影響，競爭加劇及預付投資進

入新市場。（ｆｚ）

