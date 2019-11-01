【企業盈警】源想集團（０８４０１）料中期盈轉虧８７﹒３萬元

《經濟通通訊社１日專訊》源想集團（０８４０１）公布，根據未經審核綜合管理帳目之初
步審閱，２０１９年９月３０日止六個月，可能會錄得除稅後虧損約為８７﹒３萬元，而上年同
期錄得盈利２０６﹒２萬元。預期虧損主要是由於香港近來的社會動盪以及中美之間持續的貿易
爭端之負面影響。其他因素包括新會計準則，來自客戶合約收入的影響，競爭加劇及預付投資進
入新市場。（ｆｚ）
|生財有道31/10/2019
本港多間銀行跟隨美減息 分析料樓價將現小小「小陽春」
|生財有道31/10/2019
【帶頭減P】匯豐宣布下調最優惠利率0.125厘至5厘
|生財有道31/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：下月再減息機會不大
|生財有道31/10/2019
【儲局減息】余偉文：息口走勢未明朗 料港元拆息未必隨美息下調
|中國故事31/10/2019
【京城近觀】隆福寺回歸 打造藝術Ｘ商業新生態
|生財有道31/10/2019
【儲局減息】儲局一如預期減息四分一厘 暗示暫停再下調利率
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰