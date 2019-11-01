【嚟緊炒Ｄ乜】金界積極參加券商論壇估值望升，股價料迭創新高

《嚟緊炒Ｄ乜》金界控股（０３９１８）今年股價上升八成，公司管理層在１１月起積極參

加證券商舉辦的投資論壇，直接向投資者推介，股價或會迭創新高。

金界控股的主要業務為於柬埔寨經營酒店及娛樂城ＮａｇａＷｏｒｌｄ。該公司今年股價表

現出色，主要歸功於業績理想。在１０月公布今年首三季博彩業務的未經審核經營概況，集團博

彩總收入增長２０％至約１１﹒７億美元，承接了上半年增長２２％的升勢，受惠於柬埔寨政局

穩定，外國直接投資上升，到訪柬埔寨的商務旅客和整體旅客量增加，尤其是來自中國的旅客。

２０１９年上半年，柬埔寨批准了價值約５２億美元的投資，較２０１８年同期增長

４８﹒５％。２０１９年首７個月，柬埔寨的國際商務旅客量約８３﹒９萬人次，較２０１８年

同期增長１５２％，其中來自中國的旅客約７８％。中國的「一帶一路倡議」帶動了柬埔寨的中

國旅客量。２０１９年首７個月，柬埔寨的中國旅客數目增長３７％至超過１５０萬人次，增幅

遠高於整體國際旅客增長的１１﹒１％。柬埔寨政府在今年８月開始禁止網上博彩，對金界控股

的業務有利。



＊到訪柬埔寨旅客增持增加＊



承接２０１８年度純利增長５３％，金界控股於２０１９年上半年的純利增長３６％至約２

﹒５億美元，股份於是在年初以來一直受投資者追捧。金界控股的收入幾乎全部來自賭場營運，

酒店住房收入及餐飲銷售等非博彩收入只佔收入約３％。博彩收入主要來自貴賓業務，數家大型

澳門賭團經紀在２０１９年上半年設立固定場所營運並正式開業，向ＮａｇａＷｏｒｌｄ引介貴

賓賭客。東南亞及澳門的賭團經紀為貴賓泥碼增加３８％作出貢獻，並帶來１８％收入增長。金

界大眾市場的博彩收入表現亦有所改善，期內大廳賭桌按押籌碼及電子博彩機投入金額分別上升

３２％及２９％，大眾市場博彩總收入增長３８％至２﹒２億美元，增幅猶勝貴賓業務。整體毛

利率因大眾市場博彩業務的毛利增加而上升至４個百分點至４６％。大眾市場博彩業務的毛利率

高達９８％。



＊Ｎａｇａ ３項目惹憧憬＊



金界目前維持淨現金狀況，即現金及銀行結餘、存款證以及其他流動資金超過該公司的負債

。該公司位於俄羅斯海參崴市的博彩及渡假村開發項目預期於今年竣工，估計短期內未必會提供

可觀回報。該公司正計劃在柬埔寨開發Ｎａｇａ ３項目。金界在柬埔寨擁有長期賭場牌照直至

２０６５年，在金邊市方圓２００公里範圍內（柬越邊境地區、Ｂｏｋｏｒ、

Ｋｉｒｉｒｏｍ Ｍｏｕｎｔａｉｎｓ及Ｓｉｈａｎｏｕｋｖｉｌｌｅ除外）更擁有有效期直至

２０３５年的獨家賭場經營權。Ｎａｇａ ３項目可把握柬埔寨旅遊業及經濟快速增長的機遇，

並可充分利用目前的壟斷地位。Ｎａｇａ ３項目為綜合渡假村設施，將會位於五座專用大樓內

，預期與ＮａｇａＷｏｒｌｄ的現有設施相得益彰。Ｎａｇａ ３項目合約高達３５億美元，將

於２０２５年落成。開發Ｎａｇａ ３項目的５０％資金由內部資金支付，５０％由控股股東墊

付，項目完成後將按１２元的價格向控股股東發行新股結算墊付款項。該公司目前的派息比率應

該不會受到開發Ｎａｇａ ３項目所影響。



＊與各機構投資者直接會面＊



金界博彩業務在柬埔寨具有壟斷地位，且受惠於柬埔寨的中國旅客增長，只要柬埔寨維持對

公司有利的博彩業政策和低稅政策不變，前景值得看好。中美貿易戰或會影響中國旅客在柬埔寨

的消費，但中國旅客量的增長可能抵銷有關影響，而一些製造業公司將生產線搬遷至柬埔寨，反

而可能有助提高金界的收入。

根據資訊供應商的資料，金界在１１月至１２月初將會馬不停蹄參加多個由證券商主辦的投

資論壇，管理層與各機構投資者將會直接會面。證券商可能趁機撰寫有關金界的研究報告，該公

司的投資價值有望重估。金界近日創出股價新高１４﹒５元後於高位徘徊，預計股價在年底前會

迭創新高。《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列金界控股（０３９１８）近年主要業績數據：



數據 ２０１９年度中期 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

收益 ８﹒９２億 １４﹒７４億 ９﹒５６億 ５﹒３２億

（＋２１﹒６％） （＋５４﹒２％） （＋７９﹒９％） （＋ ５﹒５％）



毛利 ４﹒０８億 ６﹒７３億 ４﹒７３億 ３﹒６７億

（＋３１﹒９％） （＋４２﹒４％） （＋２８﹒９％） （＋１１﹒９％）



盈利 ２﹒４５億 ３﹒９１億 ２﹒５５億 １﹒８４億

（＋３６﹒１％） （＋５３﹒１％） （＋３８﹒６％） （＋ ６﹒７％）



股息 ３﹒３９仙 ５﹒４０仙 ３﹒５３仙 ３﹒５９仙

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：年結日為１２月３１日，貨幣為美元



表列金界控股（０３９１８）及部分濠賭股表現：



股份（編號） 今年以來（％） 第三季以來（％） 十月以來（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

銀河娛樂（０００２７） ＋１０﹒７６ ＋ ３﹒７６ ＋１１﹒０８

新濠國際（００２００） ＋２９﹒７６ ＋１９﹒３６ ＋１０﹒５２

澳博控股（００８８０） ＋２０﹒４０ － ４﹒２０ ＋１３﹒２９

永利澳門（０１１２８） ＋ ５﹒９３ ＋ ０﹒５３ ＋１２﹒０３

金沙中國（０１９２８） ＋２０﹒４０ ＋ ４﹒１５ ＋ ９﹒５８

美高梅 （０２２８２） － ２﹒０９ － ３﹒３８ ＋ ４﹒２６

金界控股（０３９１８） ＋７６﹒００ ＋４９﹒３５ ＋１３﹒８７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股指：

恆生指數 ＋ ４﹒５４ － ５﹒３３ ＋ ３﹒５６

國企指數 ＋ ４﹒５６ － ２﹒７１ ＋ ３﹒７８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：股價資料截至１１月１日中午收市

