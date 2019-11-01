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即市新聞

01/11/2019 13:17

港股午後續企穩二萬七，升幅輕微擴至１２４點，報２７０３１點

　　　《經濟通通訊社１日專訊》港股在１１月首個交易日表現向好，但受中國官員懷疑未能與
美國達成全面長期貿易協議的憂慮拖累，恆指今早低開１００點報２６８０６，跌幅更曾一度擴
大。不過，受上月內地財新製造業ＰＭＩ勝預期兼四連升利好下，恆指跟隨Ａ股轉升，半日曾經
高見２７０６４升１５７點，最終收報２７０２０升１１３點。
　　午後重磅藍籌持續向上，內銀股亦提供支持，工行（０１３９８）及建行（００９３９）雙
雙走高；再者，平保（０２３１８）上漲貢獻恆指逾２０點升幅。
　　港股延續升勢，繼續企穩二萬七關口，恆指升幅現輕微擴至１２４點或０﹒５１％，現報
２７０４５，收復百天線（２７００３點），主板成交４８４﹒２７億元。國企指數報
１０６００，升６７點或０﹒６４％。
　　上證綜合指數報２９５１，升２２點或０﹒７５％，成交１１３１﹒８３億元人民幣。深證
成份指數報９７８２，升１４７點或１﹒５３％，成交１７０２﹒８４億元人民幣。

　　表列十大升跌幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　　１３１﹒２０元　　　升３﹒４７％
　　碧桂園　（０２００７）　　　　１１﹒２４元　　　升２﹒９３％
　　萬洲國際（００２８８）　　　　　８﹒４８元　　　升１﹒９２％
　　中華煤氣（００００３）　　　　１５﹒４８元　　　升１﹒７１％
　　中海外　（００６８８）　　　　２５﹒２０元　　　升１﹒６１％

　　中國旺旺（００１５１）　　　　　６﹒５８元　　　跌０﹒６０％
　　中國石油（００８５７）　　　　　３﹒８１元　　　跌１﹒０４％
　　石藥集團（０１０９３）　　　　１９﹒８４元　　　跌１﹒５４％
　　恆安國際（０１０４４）　　　　５３﹒９０元　　　跌１﹒６４％
　　中國神華（０１０８８）　　　　１５﹒６４元　　　跌１﹒８８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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