財新ＰＭＩ勝預期四連升，港股半日漲逾百點報２７０２０破百天線

《經濟通通訊社１日專訊》１１月開局，港股在內地財新１０月製造業ＰＭＩ勝預期兼四連

升下延續上日（３１日）升勢，半日收升逾百點，並收復百天線。

恆指今早低開１００點報２６８０６，隨後一度稍稍擴大跌幅，低見２６８００。內地ＰＭ

Ｉ數據出爐後，港股由跌轉升，曾經高見２７０６４，升１５７，中午收市則升１１３點或升

０﹒４２％，報２７０２０，升破１００天線（約２７００３），主板成交４３４﹒９４億元。

國企指數收報１０５８６，升０﹒５１％或升５３點。

Ａ股全線造好，滬綜指升０﹒７３％，報２９５０；深成指升１﹒３９％，至９７６９點；

兩市半日成交近２４５６億。

重磅股普遍繼續向上，平保（０２３１８）漲１﹒０５％，報９１﹒７元；友邦

（０１２９９）一度逼近高見７９﹒４元，半日收市則報７９元，升０﹒７％；中移動

（００９４１）彈０﹒６３％，報６４﹒２元；建行（００９３９）走高０﹒４８％，報

６﹒３４元；匯控（００００５）微升０﹒０８％，報５９﹒５５。另外，神華（０１０８８）

為最差藍籌，軟１﹒７６％，報１５﹒６６元。



＊舜宇續冠最佳藍籌，公用股普遍有吸納＊



蘋果公司股價繼續造好，手機設備股維持強勢，舜宇光學（０２３８２）再創逾一年高，高

見１３０﹒７元，半日則報１２９﹒７元，２﹒２９％，為表現最佳藍籌。瑞聲（０２０１８）

先跌後回升，半日收高０﹒８８％，報５１﹒４５元。高偉電子（０１４１５）跟升０﹒８％，

報１﹒２６元。

內地５Ｇ套餐正式上線，５Ｇ概念股有炒作。長飛光纖光纜（０６８６９）急漲８﹒２５％

，報１３﹒３８元。京信通信（０２３４２）揚５﹒５２％，報１﹒９１元。鐵塔

（００７８８）續受捧，走高１﹒７３％，報１﹒７６元。

公用股有追捧，煤氣（００００３）漲１﹒７１％，報１５﹒４８元。中電（００００２）

收高１﹒２９％，報８２﹒４元。港司（０００６６）上揚１﹒１１％，報４５﹒５元。



＊渣打回吐２％，中手游飆近１３％＊



本地銀行股個別發展，恆生（０００１１）下周二（５日）才減息八分一厘，半日股價繼續

升０﹒９２％，報１６５﹒３元。中銀香港（０２３８８）下周一（４日）減息，股價輕鬆走高

０﹒１９％，報２７﹒０５元。相反，今日起開始減息的銀行，包括匯豐、渣打香港及東亞

（０００２３）。除如上述匯控微升外，其餘兩股股價則偏軟。渣打（０２８８８）三連升後回

吐２﹒０９％，報７０﹒４元。東亞微跌０﹒２１％，報１８﹒８６元。

醫藥股同樣走勢分歧，麗珠醫藥（０１５１３）再創逾一年高，報２４﹒４元，漲

６﹒３２％。華潤醫藥（０３３２０）揚１﹒５２％，報７﹒３６元。藥明生物（０２２６９）

折讓８％配股兼被大股東減持，半日挫６﹒２２％，報８６﹒７５元。石藥（０１０９３）跟跌

１﹒４４％，報１９﹒８６元。

焦點股方面，捲土重來的ＥＳＲ（０１８２１）今日首掛股價造好，半日收報１７﹒９８元

，較１６﹒８元上市價高出７％。一手２００股，每手暫淨賺２３６元。至於上日上市的中手游

（００３０２）表現標青，半日飆１２﹒８％，報３﹒２６元，較上市價高約１５％。同日上市

的雲南建投混凝土（０１８４７）軟１﹒５％，報２﹒６２元，低上市價２２％。（ｋｌ）

