【企業盈警】永勤集團預計中期盈轉虧２５０萬至３００萬元

《經濟通通訊社１日專訊》永勤集團（０８２７５）上日（３１日）公布，預期截至今年９

月３０日止６個月將錄得虧損淨額介乎約２５０萬元至約３００萬元，而去年同期錄得溢利淨額

約３８０萬元。

該董事會認為，虧損淨主要澳門地基工程項目（項目合同金額約２７００萬港元）因未能及

時取得澳門政府部門的必要設計批准及施工許可使進度延誤，導致期內收入大幅減少；金融資產

的公平值變動產生虧損以及工程應收款項及應收保固金減值撥備。（ｋｓ）

