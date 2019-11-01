【企業盈警】太陽娛樂（０８０８２）預計九個月虧損大幅增加

《經濟通通訊社１日專訊》太陽娛樂（０８０８２）上日（３１日）公布，預計截至今年９

月３０日止九個月，該集團的股東應佔虧損大幅增加。

董事會指，主要由於自今年６月以來香港的社會動盪，導致該集團舉辦的展覽之表現未能付

合預期。另外，有關於截至去年度第二及第三季度授予的購股權，因在今年６月取消而確認為以

股份為基礎之付款開支的非現金項目。第三，在今年７月授予的購股權於截至今年９月３０日止

而確認為以股份為基礎之付款開支的非現金項目所致。

該公司預計於本月１４日或之前刊發業績。（ｋｓ）

