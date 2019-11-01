《經濟通通訊社１日專訊》恆泰裕（０８０８１）上日（３１日）公布，預計截至今年９
月３０日止９個月將錄得綜合虧損顯著增加，去年同期約為１８８０﹒６萬元。
該公司指，主要原因為期內已售存貨或服務成本大幅增加；團資訊科技業務擴張而僱傭之員
工人數增加致使已產生服務成本項下之技術員工薪金及福利增加；期內未錄得出售附屬公司收益
。
該集團亦預期截至今年９月３０日止九個月將錄得綜合全面虧損總額大幅減少，而截至去年
９月３０日止九個月為約７３１６﹒７萬元。（ｋｓ）
01/11/2019 09:17
【企業盈警】恒泰裕（０８０８１）預計九個月虧損顯著增加
《經濟通通訊社１日專訊》恆泰裕（０８０８１）上日（３１日）公布，預計截至今年９
月３０日止９個月將錄得綜合虧損顯著增加，去年同期約為１８８０﹒６萬元。
該公司指，主要原因為期內已售存貨或服務成本大幅增加；團資訊科技業務擴張而僱傭之員
工人數增加致使已產生服務成本項下之技術員工薪金及福利增加；期內未錄得出售附屬公司收益
。
該集團亦預期截至今年９月３０日止九個月將錄得綜合全面虧損總額大幅減少，而截至去年
９月３０日止九個月為約７３１６﹒７萬元。（ｋｓ）
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