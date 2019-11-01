《盤後部署》港股重企二萬七或曇花一現，突破仍需看中美貿談

《經濟通通訊社１日專訊》智利取消本月中的ＡＰＣＥ峰會，市場憂中美貿談第一階段協議

簽署無期，加上。雖然有消息指中國官員懷疑未能與美國達成全面長期貿易協議，隔晚

（３１日）美股下挫，拖累恆指今早低開１００點報２６８０６點，甫開曾跌１０６點見

２６８００為全日最低位。隨後公布的內地１０月財新製造業ＰＭＩ勝預期兼四連升，恆指倒升

逾百點，升破１００天線（約２７００４）。恆指最終收報２７１００，升１９４點或升

０﹒７２％，坐穩二萬七，主板成交７９３﹒９７億元。國企指數報１０６２２，升８９點或升

０﹒８５％。

１０月ＰＭＩ數據優，內地股市造好。上證綜合指數報２９５８點，升２９點或升

０﹒９９％；深證成分指數報９８０２點，升１６７點或升１﹒７３％。兩市合共成交

４３４８﹒７８億元人民幣。



＊觀望美非農數據，野村料美用非常規政策＊



美國今年第三次減息，野村發布研究報告，根據各國採取非常規貨幣政策的可能性進行了排

名，美國排名第二，而第一名為以色列。非常規政策意味可能會使用一系列工具，包括資產購買

、負利率和分層利率。野村預計，如果美國經濟走向衰退，聯儲局會將利率降至接近於零的水平

；提供前瞻性指引，使利率在更長時間內保持在較低水平；以及啟動大規模資產購買計劃，但不

會採取負利率。這三項政策都是在２００８年美國「經濟大衰退」期間才使用。

另外，在今晚美國將公布１０月的非農數據。機構預測美國１０月非農就業人口增加

８﹒５萬，上月為增加１３﹒６萬；而美國１０月失業率料自３﹒５％微升至３﹒６％。聯儲局

在周三（３０日）偏「鷹派」的講話中暗示，未來美國經濟數據的表現對之後的政策有很大影響

，因此本次非農數據備受關注。荷蘭國際集團（ＩＮＧ）分析師表示，若本次數據顯示經濟繼續

惡化，加上ＰＣＥ數據疲軟，相信儲局１２月會再有「保險式」減息。此外，美國ＩＳＭ製造業

數據也將在今晚公布。



＊港股上升料屬短期反彈，股民勿過分樂觀＊



港股長時間受制於兩萬七關口，今再度升破２７０００點並企穩，最終收２７１００。相信

今日主要上升動力來自內地１０月財新ＰＭＩ數據向好，這主要得益於部分中國出口產品延遲提

高關稅，以及人行降準。但是需要注要的是，１０月官方製造業ＰＭＩ跌至４９﹒３，創今年２

月以來最低，這表明內地經濟增長仍然不明朗。港股近期上升，相信只是短期反彈，中美貿談始

終是影響大市最主要因素，二萬七的阻力仍在，投資者不要過於樂觀。

另外，智利取消１１月ＡＰＥＣ峰會，中美雙方雖有表示會另覓地點簽協議，但是「十劃仍

未有一撇」，加上今晚美國公布的非農數據亦會反映這全球最大的經濟體形勢，因此，料恆指短

期會繼續在２６５００點至２７０００點間波動。（ｆｚ）

