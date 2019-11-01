【通烏門】美國眾議院通過彈劾特朗普調查程序決議案

《經濟通通訊社１日專訊》美國眾議院通過決議，為總統特朗普的彈劾調查進入下一階段設
定框架，這是自上個月開始對特朗普展開調查以來的首個重要投票。
該決議以２３２票贊成、１９６票反對的結果獲得通過，將為調查制定路線圖，並將令調查
更加公開化，不過決議未提出具體時間。該決議授權眾議院情報委員會公布過去數次面談的文字
紀錄，並賦予共和黨人包括傳喚證人的更多權力，不過這些要求需得到民主黨的批准。（ｍｎ）
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