財新ＰＭＩ勝預期，港股曾再破兩萬七關，現漲７２點報２６９７９

《經濟通通訊社１日專訊》港股今早受美股拖累下，恆指低開百點並一度低走，隨後內地公

布１０月財新中國製造業ＰＭＩ按月回升至５１﹒７並勝預期，港股隨即轉跌為升，並一度挑戰

二萬七關口，暫高見２７０１０點。舜宇光學（０２３８２）繼續有炒作，高走逾２％，為目前

最佳藍籌，另外，公用股亦見有資金流入，包括中電（００００２）、煤氣（００００３）。

恆生指數報２６９７９點，升７２點或升０﹒２７％，主板成交２５８﹒１４億元。國企指

數報１０５４７點，升１４點或升０﹒１４％。

上證綜合指數報２９３０點，升１點或升０﹒０６％，成交６２２﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報９６９２點，升５７點或升０﹒５９％，成交９８２﹒８１億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）續升０﹒３４％，報５９﹒７元；港交所（００３８８）

漲０﹒９％，報２４７﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒１２％，報３２１﹒２元；中移動（

００９４１）走高０﹒６３％，報６４﹒２元；友邦（０１２９９）揚０﹒７％，報７９元。



十大升幅藍籌表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） １２９﹒６０元 升２﹒２１％

萬洲國際（００２８８） ８﹒４６元 升１﹒６８％

中電控股（００００２） ８２﹒４５元 升１﹒３５％

中華煤氣（００００３） １５﹒４２元 升１﹒３１％

港交所 （００３８８） ２４７﹒２０元 升０﹒９０％



友邦保險（０１２９９） ７９﹒００元 升０﹒７０％

港鐵公司（０００６６） ４５﹒３５元 升０﹒７８％

領展 （００８２３） ８６﹒００元 升０﹒６４％

中國移動（００９４１） ６４﹒２０元 升０﹒６３％

中國平安（０２３１８） ９１﹒３０元 升０﹒６１％

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（ｕｌ）

