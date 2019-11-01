《談國論企－黎偉成》行政區要維護國家安全法制和執行

《談國論企》中共第１９屆中央委員會第四次會議（簡稱四中全會）公報，提到「一國兩制

」的重點，肯定是要’建立健全特別是行政區維護國家安全的法律制度和執行制度’，由是估計

（１）基本法的２３條立法，會是香港特區政府的硬任務，和在（２）要明明確確、實實際際的

建制支持以法庭和警方為主的港府各司、局署，積極主動打壓亂港反中劣行，並（３）有可能對

亂港反中者作出嚴厲的政治處罰。



＊香港２３條立法和執行乃硬任務且逼在眉睫＊



公報於２０１９年１０月３１日發布，所涉的重大事項相當廣泛和影響深遠，而作為港人之

我，當然首先解決四中全會對「一國兩制」的最新政策：

要重點指出者為中央（甲）對港澳之「一國兩制」政策，重點在於（一）最新而又最重要的

，當然是要「建立健全特別是行政區維護國家安全的法律制度和執行制度」，為過去未有明確提

出之處，可解讀者（Ｉ）當然為重點（ｉ）針對香港自２０１９年６月份的「反修例」，引發的

所謂「和理非」之始為和平遊行而後的「趁機」暴力行為，甚至恐襲和對香港政經、社會造成的

種種衝擊，而相對暴行不斷「升級」，與年前的港式「佔中」大相逕庭，當然與外來反中力量有

十分密切關係。

但（ｉｉ）以林鄭為主的港府，卻對亂港惡勢一籌莫展，助長「攬炒」少眾的氣熖，使破壞

劣行不斷失控地擴散，即由通過劣指警隊為所謂「黑警」，到主動襲警，作為破壞社會各項項建

設的「藉口」，使香港的國內生產總值ＧＤＰ於２０１９年三季度的同比回落３﹒９％，較一般

預期之降幅更低，此之為「亂」之效。

要（ｉｉｉ）港府止暴制亂，在林鄭對己幾乎完全沒有信心的基礎底下，四中全會對香港也

就提出「硬任務」。

此策的重點當然是要（ＩＩ）立法，以應對「建立健全特別是行政區維護國家安全的法律制

度和執行制度」，所涉者當然是基本法之「２３條」，是之為中國「境外」唯香港非澳門在「一

國兩制」底下讓境內、外的反華勢力，如斯恐不懼。

相信中央政府會力促港澳特別是香港特區政府強化「維護國家安全的法律制度和執行制度」

，而澳門早已為之，留下來當然是香港特區政府。

最大問題在於（二）林鄭在現階段還是未改「大和解」之想，而這又正正是香港現時亂況不

止之因，故基本法之「２３條」在香港立法，在「泛民」、「縱暴」派之完全不問根由的支持，

又有何「立法」機會？

要「維護國家安全的法律制度和執行制度」，就必須狠狠下藥，即高調查核區議會、立法會

等等的選舉活動的「入門」門檻，ＤＱ所有多年之「反」突以「語言優化」爭取區會選席者，對

勁。問題是在國家憲法和特法底下之立法和執行。



＊須強力支持立法執立和重重打擊亂港反中＊



又一個肯定當然是「泛民派」必定「反抗」，又如何。硬上馬，也許不大好，但對我之長者

一眾蟻民要求「平淡就是福」，肯定是良策。

港府必須做到的事務，是要高度針對所有亂港反中者之走入議會建制體系，以強化亂港反中

的「力量」，是之為在維護國家安全的法律制度的基礎底下，之要徹徹底底地做到中央要確保「

執行制度」的政策性指標。

此為四中全會提出，堅持和完善「一國兩制」制度體系，推進祖國和平統一，政策原則和精

神之重點所在。以林鄭為首之香港特區政府，就一定要在「維護國家安全的法律制度和執行制度

」的要求，毫無保留狠狠地制暴以壓亂的政策。

需求指出者，為（三）四中全面十分明確指出「「一國兩制」是黨領導人民實現祖國和平統

一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉，因四中全會強調」必須嚴格依照憲法

和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定。建立健

全特別是行政區維護國家安全的法律制度和執行制度「。

此策的特定對象，為：台灣，即要「堅定推進祖國和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、

深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台

獨」、促進統一」。

促進統一之最大「絆腳石」在於（乙）台灣現政府由民進黨從來主導的「台獨」惡勢力，此

因以「通心蔡」蔡英文為主的民進黨「台獨」在資金、行動策劃上亂港，彰彰明甚，是之為「通

心蔡」擬「連任」之策，壓蔡，可以在一定程度使香港平亂止暴。但香港之回穩，很重要是民心

回聚。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

