《異動股》藥明生物開跌逾６％，折讓８％配股兼大股東減持

《經濟通通訊社１日專訊》藥明生物（０２２６９）現價跌６﹒２７％，報８６﹒７元，盤

中低見８６﹒５５元；成交約４９３９萬股，涉資４２﹒０３億元。

該公司昨日（３１日）收市後，與配售代理訂立配售協議，代理同意向不少於六名投資者

，以每股８５元的配售價，配售４６５０萬股新股，佔擴大的已發行股本約３﹒６％，配售價較

上日收市價９２﹒５元折讓約８﹒１１％。

假設配售完成後，公司可得總款額為３９﹒５２５億元，公司擬將一級配售的所得款項淨額

用於支持其疫苗及微生物產品開發以及繼續進行全球產能擴張，包括其位於美國、歐洲及中國的

設施，以滿足本集 團客戶日益增長的需求。

與此同時，藥明生物控股股東Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ與配售代理協議，出

售４６５０萬股，每股同為８５元，套現３９﹒５２５億元。

交易完成後，Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ持股由４５﹒６８％降至４０﹒４４

％。

現時，恆生指數報２６８１６點，跌９０點或跌０﹒３３％，主板成交７５﹒５２億元。國

企指數報１０４９３點，跌３９點或跌０﹒３８％。

上證綜合指數報２９２０點，跌８點或跌０﹒２９％，成交５７﹒７２億元人民幣。

深證成份指數報９６０５點，跌２９點或跌０﹒３１％，成交７８﹒１０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明生物（０２２６９） ８６﹒７元 跌６﹒２７％

藥明康德（０２３５９） ９５﹒００元 升０﹒３２％

信達生物（０１８０１） ２３﹒９５元 升０﹒２１％

君實生物（０１８７７） ２８﹒００元 無升跌

維亞生物（０１８７３） ４﹒６５元 無升跌

康希諾 （０６１８５） ３９﹒５５元 跌０﹒２５％

方達控股（０１５２１） ５﹒２９元 跌０﹒５６％

金斯瑞生（０１５４８） １８﹒７０元 跌０﹒７４％

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（ｋｓ）

