《中資異動》中美達成協議存憂金價漲，招金、山東金各升近２％

《經濟通通訊社１日專訊》招金礦業（０１８１８）現升１﹒９５％，報８﹒８８元，盤中

高見８﹒９元，結束三連跌；成交約１３７萬股，涉資１２１８萬元。

受聯儲局減息支撐，且圍繞中美貿易協議的前景存在不確定性，增強黃金避險吸引力，金價

隔晚漲逾１％。

據彭博引述消息人士的報道指，中國官員對於能否與華盛頓達成一份全面長期貿易協議持懷

疑態度。

其他金礦股都有追捧，山東黃金（０１７８７）漲１﹒８４％，報１８﹒７８元；價值黃金

（０３０８１）高０﹒９６％，報３６﹒６５元。

恆生指數現報２６９４４，升３８點或０﹒１４％，主板成交１７１﹒６９億元。國企指數

報１０５４０，升７點或０﹒０７％。

上證綜合指數報２９２４，跌４點或０﹒１６％，成交３７０﹒７５億元人民幣。深證成份

指數報９６６３，升２８點或０﹒３％，成交５９１﹒２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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招金礦業（０１８１８） ８﹒８８元 升１﹒９５％

山東黃金（０１７８７） １８﹒７８元 升１﹒８４％

價值黃金（０３０８１） ３６﹒６５元 升０﹒９６％

中國黃金（０２０９９） ６﹒５１元 升０﹒９３％

ＳＰＤＲ（０２８４０） １１１６﹒００元 升０﹒８１％

紫金礦業（０２８９９） ２﹒７３元 升０﹒７４％

壇金礦業（００６２１） ０﹒０４元 無升跌

靈寶黃金（０３３３０） １﹒２６元 無升跌

恆興黃金（０２３０３） ４﹒０９元 跌４﹒６６％

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（ａｌ）

