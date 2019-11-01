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即市新聞

01/11/2019 10:04

《中資異動》中美達成協議存憂金價漲，招金、山東金各升近２％

　　《經濟通通訊社１日專訊》招金礦業（０１８１８）現升１﹒９５％，報８﹒８８元，盤中
高見８﹒９元，結束三連跌；成交約１３７萬股，涉資１２１８萬元。
　　受聯儲局減息支撐，且圍繞中美貿易協議的前景存在不確定性，增強黃金避險吸引力，金價
隔晚漲逾１％。
　　據彭博引述消息人士的報道指，中國官員對於能否與華盛頓達成一份全面長期貿易協議持懷
疑態度。
　　其他金礦股都有追捧，山東黃金（０１７８７）漲１﹒８４％，報１８﹒７８元；價值黃金
（０３０８１）高０﹒９６％，報３６﹒６５元。
　　恆生指數現報２６９４４，升３８點或０﹒１４％，主板成交１７１﹒６９億元。國企指數
報１０５４０，升７點或０﹒０７％。
　　上證綜合指數報２９２４，跌４點或０﹒１６％，成交３７０﹒７５億元人民幣。深證成份
指數報９６６３，升２８點或０﹒３％，成交５９１﹒２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招金礦業（０１８１８）　　　　８﹒８８元　　　升１﹒９５％
　　山東黃金（０１７８７）　　　１８﹒７８元　　　升１﹒８４％
　　價值黃金（０３０８１）　　　３６﹒６５元　　　升０﹒９６％
　　中國黃金（０２０９９）　　　　６﹒５１元　　　升０﹒９３％
　　ＳＰＤＲ（０２８４０）　１１１６﹒００元　　　升０﹒８１％
　　紫金礦業（０２８９９）　　　　２﹒７３元　　　升０﹒７４％
　　壇金礦業（００６２１）　　　　０﹒０４元　　　無升跌
　　靈寶黃金（０３３３０）　　　　１﹒２６元　　　無升跌
　　恆興黃金（０２３０３）　　　　４﹒０９元　　　跌４﹒６６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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