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即市新聞

01/11/2019 11:08

《異動股》中手游（００３０２）落鑊，掛牌翌日再飆８％

　　《經濟通通訊社１日專訊》中手游（００３０２）現價升８﹒３％，報３﹒１３元；成交約
６２６２萬股，涉資１﹒８９億元。
　　股份昨日（３１日）於聯交所主板掛牌，盤中高見３﹒４７元，惟上日收市價２﹒８９元僅
較上市價高０﹒０６元。今日股份則顯著高走，盤中高見３﹒１４元。如ＩＰＯ投資者持貨至今
，每手２０００股，不計手續費，每手賺６００元。
　　現時，恆生指數報２７０００點，升９３點或升０﹒３５％，主板成交３３６﹒６８億元。
國企指數報１０５６９點，升３６點或升０﹒３４％。
　　上證綜合指數報２９３８點，升９點或升０﹒３１％，成交８２６﹒２０億元人民幣。
　　深證成份指數報９７２７點，升９１點或升０﹒９５％，成交１２８３﹒５０億元人民幣。

　　近半月上市之半新股表現如下（按上市日子排序）

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中手游　（００３０２）　　　３﹒１３元　　　升８﹒３０％
　　雲南建投（０１８４７）　　　２﹒６７元　　　升０﹒３８％
　　亞盛醫藥（０６８５５）　　３６﹒１０元　　　升３﹒８８％
　　登輝控股（０１６９２）　　　０﹒７０元　　　無升跌

　　春城熱力（０１８５３）　　　２﹒１１元　　　升５﹒５０％
　　向中國際（０１８７１）　　　０﹒５９元　　　跌１﹒６７％
　　盛業資本（０６０６９）　　　６﹒９２元　　　跌０﹒８６％
　　快餐帝國（０１８４３）　　０﹒４４５元　　　跌１﹒１１％
　　國際永勝（０８４４１）　　　０﹒５５元　　　跌１﹒７９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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