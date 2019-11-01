《午市前瞻》港股未再有重大消息短期２６８００至２７０００波動

《經濟通通訊社１日專訊》１１月開局，港股在內地財新１０月製造業ＰＭＩ勝預期兼四連

升下延續上日（３１日）升勢，半日收升逾百點，並收復百天線。

恆指今早低開１００點報２６８０６，隨後一度稍稍擴大跌幅，低見２６８００。內地

ＰＭＩ數據出爐後，港股由跌轉升，曾經高見２７０６４，升１５７，中午收市則升１１３點或

升０﹒４２％，報２７０２０，升破１００天線（約２７００３），主板成交４３４﹒９４億元

。國企指數收報１０５８６，升０﹒５１％或升５３點。

Ａ股全線造好，滬綜指升０﹒７３％，報２９５０；深成指升１﹒３９％，至９７６９點；

兩市半日成交近２４５６億。

重磅股普遍繼續向上，平保（０２３１８）漲１﹒０５％，報９１﹒７元；友邦

（０１２９９）一度逼近高見７９﹒４元，半日收市則報７９元，升０﹒７％；中移動

（００９４１）彈０﹒６３％，報６４﹒２元；建行（００９３９）走高０﹒４８％，報

６﹒３４元；匯控（００００５）微升０﹒０８％，報５９﹒５５。另外，神華（０１０８８）

為最差藍籌，軟１﹒７６％，報１５﹒６６元。



＊舜宇續冠最佳藍籌，公用股普遍有吸納＊



蘋果公司股價繼續造好，手機設備股維持強勢，舜宇光學（０２３８２）再創逾一年高，高

見１３０﹒７元，半日則報１２９﹒７元，２﹒２９％，為表現最佳藍籌。瑞聲（０２０１８）

先跌後回升，半日收高０﹒８８％，報５１﹒４５元。高偉電子（０１４１５）跟升０﹒８％，

報１﹒２６元。

內地５Ｇ套餐正式上線，５Ｇ概念股有炒作。長飛光纖光纜（０６８６９）急漲８﹒２５％

，報１３﹒３８元。京信通信（０２３４２）揚５﹒５２％，報１﹒９１元。鐵塔

（００７８８）續受捧，走高１﹒７３％，報１﹒７６元。

公用股有追捧，煤氣（００００３）漲１﹒７１％，報１５﹒４８元。中電（００００２）

收高１﹒２９％，報８２﹒４元。港司（０００６６）上揚１﹒１１％，報４５﹒５元。



＊渣打回吐２％，中手游飆近１３％＊



本地銀行股個別發展，恆生（０００１１）下周二（５日）才減息八分一厘，半日股價繼續

升０﹒９２％，報１６５﹒３元。中銀香港（０２３８８）下周一（４日）減息，股價輕鬆走高

０﹒１９％，報２７﹒０５元。相反，今日起開始減息的銀行，包括匯豐、渣打香港及東亞

（０００２３）。除如上述匯控微升外，其餘兩股股價則偏軟。渣打（０２８８８）三連升後回

吐２﹒０９％，報７０﹒４元。東亞微跌０﹒２１％，報１８﹒８６元。

醫藥股同樣走勢分歧，麗珠醫藥（０１５１３）再創逾一年高，報２４﹒４元，漲

６﹒３２％。華潤醫藥（０３３２０）揚１﹒５２％，報７﹒３６元。藥明生物（０２２６９）

折讓８％配股兼被大股東減持，半日挫６﹒２２％，報８６﹒７５元。石藥（０１０９３）跟跌

１﹒４４％，報１９﹒８６元。

焦點股方面，捲土重來的ＥＳＲ（０１８２１）今日首掛股價造好，半日收報１７﹒９８元

，較１６﹒８元上市價高出７％。一手２００股，每手暫淨賺２３６元。至於上日上市的中手游

（００３０２）表現標青，半日飆１２﹒８％，報３﹒２６元，較上市價高約１５％。同日上市

的雲南建投混凝土（０１８４７）軟１﹒５％，報２﹒６２元，低上市價２２％。



＊羅尚沛：中海外回落至２４元可入＊



港股今早低開１００點後反彈回升，重返２７０００點關。中國銀河國際證券業務發展董事

羅尚沛向《經濟通通訊社》訪問時表示，中美簽署貿易協議前景再度不明朗，隔晚美股回吐，加

上港股２７０００點關仍現沽壓，今早自然低開。然而，１０月財新中國製造業ＰＭＩ數據勝市

場預期，為恆指反彈提供助力。他預計暫未有重大利好或利淡消息出現，投資者處於觀望狀態，

短期料於２６８００點至２７０００點窄幅上落。

另外，今日上午公用股板塊走強，羅尚沛認為只是不少基金接近年尾「埋數」，故把資金投

放於避險屬性較高的公用股以鎖定利潤。

中共四中全會剛閉幕，羅尚沛指內地最近於「第十四個五年規劃」提到一些房地產政策，市

場普遍視為較預期寬鬆，加上他稱內房股估值總體比起前年已跌至較低水平，故短線有吸納價值

。當中他最看好中海外（００６８８），因為該股是大型國企，受中央政策影響的敏感度較低，

屬內房股中既具實力及穩定之選。他建議待股價回落至２４元買入，目標價２６元。

（ｋｓ、ｋｌ）

