【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９﹒５６億人幣，買藥明工行沽融創騰訊

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚（３１日）有消息指中國官員懷疑未能與美國達成全面長期

貿易協議，美股三大指數回吐，恆指今早亦跟隨低開１００點，報２６８０６點。不過，受惠上

月內地財新製造業ＰＭＩ勝預期兼四連升，恆指跟隨Ａ股轉升。午後港股升幅擴大，更高見

２７１０２點，最終以接近全日最高位收市，升１９４點或０﹒７２％，收２７１００點，收復

百天線（約２７００３點），並企穩二萬七關口。

按額度計算，北水全日淨流入９﹒５６億元人民幣跌逾３２％。北水淨買入最多的個股依次

是藥明生物（０２２６９）、工商銀行（０１３９８）、中國平安（０２３１８）；淨賣出最多

的依次是融創中國（０１９１８）、騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）。

主板成交７９３﹒９７億元減少約６﹒６９％。其中港股通成交１０６﹒５億元，佔總成交

１３﹒４％。



＊藥明生物股價急挫，惟北水趁低吸納＊



藥明生物，以每股８５元的配售價，配售４６５０萬股新股，加上大股東減持舊股，消息令

藥明生物受挫，但北水卻趁機用力買貨，淨買入近４﹒９億元，為北水「買入榜」榜首。股價收

報８６﹒４５元，插水６﹒５４％。

本周被納入港股通的美團點評連續四日獲北水力撐，不過今日稍失榜首之位，排行第四，全

日淨買入近１﹒３億元，一周淨買入共約３８億元；股價收升０﹒１６，報９３﹒８元。

融創獲富瑞唱好，更指內地主要地產開發商銷售動能將繼續持續。惟融創成為北水力沽對象

，淨沽出近２﹒８億元。融創收報３７﹒１元，走高３﹒９２％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

藥明生物（０２２６９） ４．８８

工商銀行（０１３９８） ２．０３

中國平安（０２３１８） １．６３

美團點評（０３６９０） １．２８

港交所 （００３８８） １．０６



淨沽出最多港股：

融創中國（０１９１８） －２．６８

騰訊控股（００７００） －２．２１

建設銀行（００９３９） －２．０６

麗珠醫藥（０１５１３） －０．１４

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（ｊｔ）

