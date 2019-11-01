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即市新聞

01/11/2019 18:06

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９﹒５６億人幣，買藥明工行沽融創騰訊

　　《經濟通通訊社１日專訊》隔晚（３１日）有消息指中國官員懷疑未能與美國達成全面長期
貿易協議，美股三大指數回吐，恆指今早亦跟隨低開１００點，報２６８０６點。不過，受惠上
月內地財新製造業ＰＭＩ勝預期兼四連升，恆指跟隨Ａ股轉升。午後港股升幅擴大，更高見
２７１０２點，最終以接近全日最高位收市，升１９４點或０﹒７２％，收２７１００點，收復
百天線（約２７００３點），並企穩二萬七關口。
　　按額度計算，北水全日淨流入９﹒５６億元人民幣跌逾３２％。北水淨買入最多的個股依次
是藥明生物（０２２６９）、工商銀行（０１３９８）、中國平安（０２３１８）；淨賣出最多
的依次是融創中國（０１９１８）、騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交７９３﹒９７億元減少約６﹒６９％。其中港股通成交１０６﹒５億元，佔總成交
１３﹒４％。

＊藥明生物股價急挫，惟北水趁低吸納＊

　　藥明生物，以每股８５元的配售價，配售４６５０萬股新股，加上大股東減持舊股，消息令
藥明生物受挫，但北水卻趁機用力買貨，淨買入近４﹒９億元，為北水「買入榜」榜首。股價收
報８６﹒４５元，插水６﹒５４％。
　　本周被納入港股通的美團點評連續四日獲北水力撐，不過今日稍失榜首之位，排行第四，全
日淨買入近１﹒３億元，一周淨買入共約３８億元；股價收升０﹒１６，報９３﹒８元。
　　融創獲富瑞唱好，更指內地主要地產開發商銷售動能將繼續持續。惟融創成為北水力沽對象
，淨沽出近２﹒８億元。融創收報３７﹒１元，走高３﹒９２％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　　４．８８　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．０３　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　　１．６３　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　１．２８　
　　港交所　（００３８８）　　　　　　１．０６　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－２．６８　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－２．２１　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－２．０６　
　　麗珠醫藥（０１５１３）　　　　　－０．１４　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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