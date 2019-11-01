《美元走勢－羅明立》中美首階段協議樂觀情緒未必持續太久

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０８﹒０５ １０７﹒８８ １０７﹒９８
歐元╱美元 １﹒１１６６ １﹒１１４８ １﹒１１５８
英鎊╱美元 １﹒２９６８ １﹒２９３４ １﹒２９５８
美元╱瑞郎 ０﹒９８７０ ０﹒９８５４ ０﹒９８６１
美元╱港元 ７﹒８３８４ ７﹒８３３４ ７﹒８３５８
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《美元走勢》歐元區第三季經濟輕微增長０﹒２％，區內經濟表現仍然低迷。美國上周初次
申領失業人數略高過預期，１０月芝加哥採購經理指數亦大幅回落至４３﹒２；加拿大８月經濟
增長亦向下修正，反映環球基本因素仍然欠佳。聯儲局暗示未來將暫停降息，家庭消費支出抵銷
了企業固定投資及出口放緩等問題。稍後中美如能達成第一階段的貿易協議，將對短期有沖喜作
用，但長期雙方能否恢復較好的關係存在疑問，因此樂觀情緒未必能持續太久。
非美貨幣雖然未有力再向上突破，但維持高位整固，美匯暫時無力反彈，今晚（１日）的非
農數據對後市會有較大影響，就業數據理想的話將支持聯儲局較樂觀的立場，否則，美匯可能要
考驗９６﹒７０╱９７﹒００的支持。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１２０ １﹒１２３０ １﹒１０７０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９００ １﹒３０３０ １﹒２８５０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》