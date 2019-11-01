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即市新聞

01/11/2019 16:16

《美元走勢－羅明立》中美首階段協議樂觀情緒未必持續太久

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒０５　　　１０７﹒８８　　　１０７﹒９８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１６６　　　１﹒１１４８　　　１﹒１１５８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９６８　　　１﹒２９３４　　　１﹒２９５８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８７０　　　０﹒９８５４　　　０﹒９８６１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３８４　　　７﹒８３３４　　　７﹒８３５８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》歐元區第三季經濟輕微增長０﹒２％，區內經濟表現仍然低迷。美國上周初次
申領失業人數略高過預期，１０月芝加哥採購經理指數亦大幅回落至４３﹒２；加拿大８月經濟
增長亦向下修正，反映環球基本因素仍然欠佳。聯儲局暗示未來將暫停降息，家庭消費支出抵銷
了企業固定投資及出口放緩等問題。稍後中美如能達成第一階段的貿易協議，將對短期有沖喜作
用，但長期雙方能否恢復較好的關係存在疑問，因此樂觀情緒未必能持續太久。
　　非美貨幣雖然未有力再向上突破，但維持高位整固，美匯暫時無力反彈，今晚（１日）的非
農數據對後市會有較大影響，就業數據理想的話將支持聯儲局較樂觀的立場，否則，美匯可能要
考驗９６﹒７０╱９７﹒００的支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１２０　　　１﹒１２３０　　　１﹒１０７０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９００　　　１﹒３０３０　　　１﹒２８５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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