外送平台戶戶送（Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ）首次針對餐飲業市道進行「餐廳滿意指數」調查，
發現今年第三季餐廳整體業績的平均滿意度，以１０分為滿分，只有５﹒６分。
調查發現，５５％受訪餐廳今年第三季的營業額有所下降，４４％及５７％餐廳分別表示人
力成本及營運成本上升，但外賣收入增幅就明顯較堂食高出１４％。對於本港第四季餐飲業表現
，就有５成餐廳感到有信心，但同時也反映另一半餐廳持保守態度。
戶戶送今年９月向超過４０００個合作品牌調查，當中收回代表近１０００間餐廳的意見。
《香港經濟日報》
01/11/2019 09:13
【本港經濟】調查：５５％餐廳第三季營業額下降
外送平台戶戶送（Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ）首次針對餐飲業市道進行「餐廳滿意指數」調查，
發現今年第三季餐廳整體業績的平均滿意度，以１０分為滿分，只有５﹒６分。
調查發現，５５％受訪餐廳今年第三季的營業額有所下降，４４％及５７％餐廳分別表示人
力成本及營運成本上升，但外賣收入增幅就明顯較堂食高出１４％。對於本港第四季餐飲業表現
，就有５成餐廳感到有信心，但同時也反映另一半餐廳持保守態度。
戶戶送今年９月向超過４０００個合作品牌調查，當中收回代表近１０００間餐廳的意見。
《香港經濟日報》
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