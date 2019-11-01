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01/11/2019 09:06

【本港樓市】嘉里朱葉培看好明年換樓投資需求，選擇性競投市區地

　　嘉里（００６８３）剛再度以合資形式，奪得港鐵（０００６６）黃竹坑站上蓋項目。嘉里
發展執董朱葉培稱，集團看好明年換樓及投資需求，預計中大型單位需求增加，未來會「選擇性
」競投市區優質地皮。
　　展望明年樓市，朱葉培認為，樓價走勢將持平發展，貿易戰及社會因素相信會穩定下來，樓
市會比較明朗化，「預計不會太過熱鬧，但亦不會完全無成交」。《香港經濟日報》

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