【修例風暴】張宇人：社會事件港鐵提早收車夾擊，累食肆酒吧生意

《經濟通通訊社１日專訊》立法會飲食界議員張宇人接受電台節目電話訪問時表示，過往萬

聖節生意額均十分可觀，惟今年受抗爭運動拖累，直接衝擊港島區大多食肆及酒吧，近期生意頗

為惡劣。

張宇人指，業界自６月起生意出現單位數跌幅，至目前跌幅已達５０％，加上港鐵

（０００６６）提早收車，進一步拖累夜市生意。他又引述蘭桂坊協會主席盛智文表示，萬聖節

生意下滑２０％至３０％。（ｈｌ）

