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即市新聞

01/11/2019 10:01

李小加：港人需向中央保證「一國」不被挑戰，否則難落實「兩制」

　　《經濟通通訊社１日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加早前出席倫敦金屬交易所
年會晚宴致辭時，指一國兩制有「根本缺陷（ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ　ｆｌａｗｓ）」。
　　他表示，一般不太願意談及香港現時的情況，因為本港目前的政治情況都比較敏感及複雜，
但亦感覺到西方媒體及市場對本港發生的事情，存在很大偏見及誤解，因此有必要在會上介紹本
港的情況。
　　有報道指李小加批評「一國兩制」，他澄清指，自己是「一國兩制」的最熱衷信奉者，但的
確有提到，個人認為「一國兩制」在實施的過程中，在實施「一國」及「兩制」該兩個要素時，
都未有真正落實。
　　他指，現時的制度並無明確保證「一國」不受到挑戰，同時「兩制」在體現港人治港上，亦
未有落實。他認為，不應將「一國」及「兩制」分開討論，又指港人對２３條立法存在擔憂，但
同時法例未有通過，確保對「一國」的保證，中央必定對普選欠缺信任。因此，他認為兩者不可
分割，港人需向中央保證「一國」不被挑戰，否則難落實「兩制」。

＊若香港不是國際金融中心，「就甚麼都不是」＊

　　李小加又指，今天香港已進入很艱難的困境，最終要靠政治解決方案才能走出來，但香港一
旦走進暴力的不回頭之路，就是「萬丈深淵」。
　　他又提到，本港是國際金融中心，該地位非常重要，若香港不是國際金融中心，「真的就甚
麼都不是」，因此會在海外談及香港的情況，讓國際了解。
　　另外，有傳媒問及有否興趣參選特首，李小加未有直接回應，但笑言「老老實實幹自己事」
。（ｓｋ）

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