【本港樓市】傳恒地借出４３萬呎農地予港府，建二千伙過渡性房屋

《經濟通通訊社１日專訊》據《南華早報》引述知情人士透露，恆地（０００１２）計劃借

出約４３萬平方呎農地予港府七年，用於興建過渡性房屋，建約２０００單位。

恆地於１０月初指出，公司正研究借出旗下位於錦田八鄉一幅面積約１０萬平方呎農地，免

費讓政府興建過渡性房屋，消息人士指上述項目面積已擴大至４３萬平方呎農地。

據悉，運輸及房屋局將於明日（２日）舉辦的「同行．共創過渡性房屋」研討會上，公布恆

地借地的消息。（ｂｉ）

