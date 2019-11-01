《經濟通通訊社１日專訊》據《南華早報》引述知情人士透露，恆地（０００１２）計劃借
出約４３萬平方呎農地予港府七年，用於興建過渡性房屋，建約２０００單位。
恆地於１０月初指出，公司正研究借出旗下位於錦田八鄉一幅面積約１０萬平方呎農地，免
費讓政府興建過渡性房屋，消息人士指上述項目面積已擴大至４３萬平方呎農地。
據悉，運輸及房屋局將於明日（２日）舉辦的「同行．共創過渡性房屋」研討會上，公布恆
地借地的消息。（ｂｉ）
01/11/2019 12:38
【本港樓市】傳恒地借出４３萬呎農地予港府，建二千伙過渡性房屋
《經濟通通訊社１日專訊》據《南華早報》引述知情人士透露，恆地（０００１２）計劃借
出約４３萬平方呎農地予港府七年，用於興建過渡性房屋，建約２０００單位。
恆地於１０月初指出，公司正研究借出旗下位於錦田八鄉一幅面積約１０萬平方呎農地，免
費讓政府興建過渡性房屋，消息人士指上述項目面積已擴大至４３萬平方呎農地。
據悉，運輸及房屋局將於明日（２日）舉辦的「同行．共創過渡性房屋」研討會上，公布恆
地借地的消息。（ｂｉ）
|生財有道01/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：瑞聲短線值博率仍高
|國際動態01/11/2019
沖繩世遺 500年首里城一夜焚毁
|生財有道31/10/2019
本港多間銀行跟隨美減息 分析料樓價將現小小「小陽春」
|生財有道31/10/2019
【帶頭減P】匯豐宣布下調最優惠利率0.125厘至5厘
|生財有道31/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：下月再減息機會不大
|生財有道31/10/2019
【儲局減息】余偉文：息口走勢未明朗 料港元拆息未必隨美息下調
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰