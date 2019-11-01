【香港減息】信銀國際下調最優惠利率至５﹒２５厘

《經濟通通訊社１日專訊》中信銀行（國際）宣布，今日起下調該行的港元最優惠利率

１２﹒５點子，年利率由５﹒３７５厘調整至５﹒２５厘；而港元儲蓄利率亦有所調整。

存款額在１００００至４９９９９﹒９９元的港元儲蓄存款，年利率由原來的０﹒１２５厘

降至０﹒００１厘，而存款額５００００至４９９９９９﹒９９元則降至０﹒００２厘，存款額

５０００００元或以上，新利率為０﹒００３厘。（ｃｌ）

