【香港減息】信銀國際下調最優惠利率至５﹒２５厘

《經濟通通訊社１日專訊》中信銀行（國際）宣布，今日起下調該行的港元最優惠利率
１２﹒５點子，年利率由５﹒３７５厘調整至５﹒２５厘；而港元儲蓄利率亦有所調整。
存款額在１００００至４９９９９﹒９９元的港元儲蓄存款，年利率由原來的０﹒１２５厘
降至０﹒００１厘，而存款額５００００至４９９９９９﹒９９元則降至０﹒００２厘，存款額
５０００００元或以上，新利率為０﹒００３厘。（ｃｌ）
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