【修例風暴】政府：各部門積極跟進屯門不明氣體事件

《經濟通通訊社１日專訊》政府發言人今日表示，就本周一（２８日）屯門區多處發現懷疑

刺鼻氣味一事，各相關部門一直積極跟進事件。

消防處於１０月２８日下午３時３３分至４時２５分，共接獲１８宗在屯門區有刺鼻氣味傳

出的緊急召喚。該處隨即派員沿杯渡路、鳴琴路、田景路、石排頭路、青松觀路、震寰路及附近

一帶調查，並曾進入大興警察行動基地，其間沒有發現不尋常氣味。該處隨後兩日（１０月２９

日及３０日）亦曾到區內有關範圍調查，並沒有發現不尋常氣味，消防處亦再沒有接獲市民報告

在該些範圍發現有不尋常氣味的緊急召喚個案。



＊警方澄清沒有在屯門試用不明氣體＊



警方於１０月２８日下午３時３４分起接獲多人報案，指屯門一帶有刺激性氣體。警方及消

防人員接報到場，經初步調查，並未能夠確定起因及源頭。事件列作異味發現。警方澄清，警方

當日日間並沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳所說試用任何不明氣體。

環境保護署（環保署）在１０月２８日下午３時５０分至４時５９分期間亦共接獲１０宗發

現難聞氣味的投訴，調查人員約於下午５時３５分到達現場，未有察覺任何明顯異味或可疑的氣

味源頭，亦未能斷定臭氧是引起刺鼻氣味的源頭。（ｃｌ）（ｚｚ）

