  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/11/2019 14:21

【本港經濟】李律仁：國外公司在港設投資基地意欲未有減低

　　《經濟通通訊社１日專訊》金融發展局主席李律仁出席香港投資基金公會年會後接受訪問時
表示，有基金從業員認為本港政情不會對其業務構成影響，相信本港作為一個投資市場，擁有很
多方面的人才，對外仍然是非常吸引。
　　對於國外公司會否因政局不穩而不選擇香港為投資基地，他認為，只要市場還健全，吸引力
仍會存在，現時國外公司在香港設基地前會有更多疑問，暫時認為意欲未有減低。他續指，金發
局會進行更多相關宣傳，認為現時香港的已有投資機會可以發揮得更好，而且可以令整個社會有
更多得益。（ｃｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
剖析天下01/11/2019
【彈劾侵侵】民主黨沃倫呼聲漲 「吹哨人」明打侵侵暗指拜登?
剖析天下01/11/2019
【彈劾侵侵】特朗普陷「通烏」濟私 民主黨「奪命」調查快收尾
FOCUS01/11/2019
【FOCUS】衰退再臨香江 小心內資「回朝」
生財有道01/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：瑞聲短線值博率仍高
國際動態01/11/2019
沖繩世遺 500年首里城一夜焚毁
生財有道31/10/2019
本港多間銀行跟隨美減息 分析料樓價將現小小「小陽春」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金