《經濟通通訊社１日專訊》金融發展局主席李律仁出席香港投資基金公會年會後接受訪問時
表示，有基金從業員認為本港政情不會對其業務構成影響，相信本港作為一個投資市場，擁有很
多方面的人才，對外仍然是非常吸引。
對於國外公司會否因政局不穩而不選擇香港為投資基地，他認為，只要市場還健全，吸引力
仍會存在，現時國外公司在香港設基地前會有更多疑問，暫時認為意欲未有減低。他續指，金發
局會進行更多相關宣傳，認為現時香港的已有投資機會可以發揮得更好，而且可以令整個社會有
更多得益。（ｃｗ）
01/11/2019 14:21
【本港經濟】李律仁：國外公司在港設投資基地意欲未有減低
《經濟通通訊社１日專訊》金融發展局主席李律仁出席香港投資基金公會年會後接受訪問時
表示，有基金從業員認為本港政情不會對其業務構成影響，相信本港作為一個投資市場，擁有很
多方面的人才，對外仍然是非常吸引。
對於國外公司會否因政局不穩而不選擇香港為投資基地，他認為，只要市場還健全，吸引力
仍會存在，現時國外公司在香港設基地前會有更多疑問，暫時認為意欲未有減低。他續指，金發
局會進行更多相關宣傳，認為現時香港的已有投資機會可以發揮得更好，而且可以令整個社會有
更多得益。（ｃｗ）
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