【本港樓市】中原ＣＣＬ按周再跌０﹒５９％，連跌十周



《經濟通通訊社１日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新報

１７９﹒０１點，按周跌０﹒５９％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１７９﹒７５點，按周跌０﹒７０％。ＣＣＬ（中小型單位）報１７８﹒６３點，按周跌

０﹒６７％。三大整體指數齊創３１周新低，兼齊跌１０周，分別累跌４﹒９８％、５﹒５９％

及５﹒４０％。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，政府調高按揭保險樓價上限，樓市氣氛明顯好轉

，二手交投顯著上升，個別創新高的成交亦開始出現。估計整體樓價走勢會出現變化，未來數周

有機會止跌，將會在１１月中旬公布的ＣＣＬ才開始反映。

ＣＣＬ（大型單位）報１８０﹒８８點，按周跌０﹒１８％。



＊估計未來數周ＣＣＬ有機會結束連跌＊



新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９１﹒５０點，按周跌０﹒３２％，連跌３周共０﹒８７％。

新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６１﹒３３點，創３３周新低，按周跌１﹒６０％，連跌２周共

３﹒４５％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７５﹒８２點，創３１周新低，按周跌０﹒５２％。九

龍指數連跌７周共３﹒６６％，上次出現是２０１８年１２月。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１８４﹒５３點，按周跌０﹒３８％，創３２周新低。

四區指數出現齊跌，上一次是８周前。當時四區指數齊跌２周，同期ＣＣＬ由窄幅徘徊轉為

連跌。其後７周，四區指數兩升兩跌出現２次，一升三跌出現５次。今周四區指數再度齊跌，跟

據過往經驗，四區指數輪流升跌後齊跌，預示樓價走勢會出現變化。適逢政府調高按揭保險樓價

上限，樓市氣氛隨即轉好，估計未來數周ＣＣＬ有機會結束連跌。（ｃｌ）

