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即市新聞

01/11/2019 16:01

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周再跌０﹒５９％，連跌十周


　　《經濟通通訊社１日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新報
１７９﹒０１點，按周跌０﹒５９％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１７９﹒７５點，按周跌０﹒７０％。ＣＣＬ（中小型單位）報１７８﹒６３點，按周跌
０﹒６７％。三大整體指數齊創３１周新低，兼齊跌１０周，分別累跌４﹒９８％、５﹒５９％
及５﹒４０％。
　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，政府調高按揭保險樓價上限，樓市氣氛明顯好轉
，二手交投顯著上升，個別創新高的成交亦開始出現。估計整體樓價走勢會出現變化，未來數周
有機會止跌，將會在１１月中旬公布的ＣＣＬ才開始反映。
　　ＣＣＬ（大型單位）報１８０﹒８８點，按周跌０﹒１８％。

＊估計未來數周ＣＣＬ有機會結束連跌＊

　　新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９１﹒５０點，按周跌０﹒３２％，連跌３周共０﹒８７％。
新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６１﹒３３點，創３３周新低，按周跌１﹒６０％，連跌２周共
３﹒４５％。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７５﹒８２點，創３１周新低，按周跌０﹒５２％。九
龍指數連跌７周共３﹒６６％，上次出現是２０１８年１２月。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１８４﹒５３點，按周跌０﹒３８％，創３２周新低。
　　四區指數出現齊跌，上一次是８周前。當時四區指數齊跌２周，同期ＣＣＬ由窄幅徘徊轉為
連跌。其後７周，四區指數兩升兩跌出現２次，一升三跌出現５次。今周四區指數再度齊跌，跟
據過往經驗，四區指數輪流升跌後齊跌，預示樓價走勢會出現變化。適逢政府調高按揭保險樓價
上限，樓市氣氛隨即轉好，估計未來數周ＣＣＬ有機會結束連跌。（ｃｌ）

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