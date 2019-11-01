《經濟通通訊社１日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年１０月份現樓按揭登記共

錄１１８３７宗，按月增加２８﹒５％，主要是因為轉按優惠尾班車效應，帶動１０月現樓按揭

登記量增至２０１１年６月後新高，預期隨著巿況偏軟、轉按尾班車效應逐步減弱，未來月份現

樓按揭登記將減少。

牽頭調整優惠的匯豐銀行連月現樓按揭巿佔率被超越，中銀香港（０２３８８）連續４個月

成為單月現樓按揭冠軍後，首１０個月累計登記量亦已超越匯豐，成為全年現樓按揭一哥呼聲高

。另一方面，由於一手樓花交易期長，令樓花按揭登記表現滯後巿況，匯豐在樓花按揭登記依然

高踞榜首，連續１３個月排第一。

王美鳳指出，銀行自６月起先後調整按揭優惠，步伐及加幅未有一致，吸引客戶流向保留優

惠較多的銀行，未來按揭巿佔將逐步反映變化，料部分中小型銀行的樓按巿佔率將會提升。



＊中銀香港巿佔率增至３３﹒６％＊



中原按揭研究部資料顯示，２０１９年１０月份銀行現樓按揭登記中，四大銀行巿佔率按月

回升０﹒７個百分點至佔７５﹒１％，中銀香港１０月份巿佔率按月增６﹒４個百分點至佔

３３﹒６％，增幅最多，連續四個月排第一；恆生銀行（０００１１）期內現樓按揭登記巿佔率

按月跌１﹒１個百分點至１６﹒７％，維持排名第二，匯豐巿佔率巿佔率按月再減１﹒４個百分

點，１０月份佔１５﹒５％，連續兩個月排名第三。

第４至第１０位依次排序為：渣打銀行（市佔率１０％）、東亞銀行（０００２３）（市佔

率７％）、花旗銀行（市佔率４％）、工銀亞洲（市佔率３﹒３％）、信銀國際（市佔率

１﹒４％）、建銀亞洲（市佔率１﹒３％）及交通銀行（市佔率１％）。

另外，中原按揭研究部資料指出，１０月份樓花按揭登記８８７宗，按月減少３９﹒３％。

１０月份匯豐銀行樓花按揭市場佔有率３０﹒７％，按月增加１﹒７個百分點，連續１３個月高

踞樓花巿佔榜首。（ｃｌ）

