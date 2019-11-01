【本港經濟】零售貨值連跌八個月，９月再跌１８﹒３％但勝預期

《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布９月份的零售業總銷貨價值連跌八個月，臨時估

計數字為２９９億元，較２０１８年同月下跌１８﹒３％，又比８月份修訂後跌幅２２﹒９％及

市場預估跌２５﹒６％為佳。

扣除其間價格變動後，９月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌２０﹒４％，亦勝８月

修訂後跌幅２５﹒２％及市場預估跌２８﹒５％。

今年首九個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌７﹒３％，銷貨數量則跌８﹒３％。



＊首飾鐘錶銷貨值下跌四成＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年９月按年比較，超級市場貨品

的銷貨價值下跌２﹒６％。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌１３﹒８％）；電器及

其他未分類耐用消費品（下跌１﹒４％）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌４０﹒８％）；百

貨公司貨品（下跌２５﹒６％）；藥物及化妝品（下跌２１﹒７％）；服裝（下跌

２６﹒３％）。另一方面，今年９月燃料的銷貨價值按年上升５﹒９％。



＊第三季零售業總銷貨價值按季跌１５％＊



今年第三季與第二季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌１５﹒１％，

而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌１６﹒７％。

政府發言人表示，零售業銷售在９月再度顯著按年下跌，反映本地社會事件持續令訪港旅遊

業及與消費相關的活動受到重創。零售業銷貨量在第三季合計按年下跌１９﹒５％，與１９９８

年第三季的紀錄跌幅接近。

發言人進一步表示，由於涉及暴力的示威活動繼續令遊客卻步及本地消費減少，而經濟前景

欠佳亦削弱消費情緒，零售業銷售表現短期內料會仍然疲弱。政府會密切留意相關情況，以及其

對勞工市場和整體經濟的影響。（ｃｌ）

