  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/11/2019 16:41

【本港經濟】零售貨值連跌八個月，９月再跌１８﹒３％但勝預期

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布９月份的零售業總銷貨價值連跌八個月，臨時估
計數字為２９９億元，較２０１８年同月下跌１８﹒３％，又比８月份修訂後跌幅２２﹒９％及
市場預估跌２５﹒６％為佳。
　　扣除其間價格變動後，９月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌２０﹒４％，亦勝８月
修訂後跌幅２５﹒２％及市場預估跌２８﹒５％。
　　今年首九個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌７﹒３％，銷貨數量則跌８﹒３％。

＊首飾鐘錶銷貨值下跌四成＊

　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年９月按年比較，超級市場貨品
的銷貨價值下跌２﹒６％。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌１３﹒８％）；電器及
其他未分類耐用消費品（下跌１﹒４％）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌４０﹒８％）；百
貨公司貨品（下跌２５﹒６％）；藥物及化妝品（下跌２１﹒７％）；服裝（下跌
２６﹒３％）。另一方面，今年９月燃料的銷貨價值按年上升５﹒９％。

＊第三季零售業總銷貨價值按季跌１５％＊

　　今年第三季與第二季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌１５﹒１％，
而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌１６﹒７％。
　　政府發言人表示，零售業銷售在９月再度顯著按年下跌，反映本地社會事件持續令訪港旅遊
業及與消費相關的活動受到重創。零售業銷貨量在第三季合計按年下跌１９﹒５％，與１９９８
年第三季的紀錄跌幅接近。
　　發言人進一步表示，由於涉及暴力的示威活動繼續令遊客卻步及本地消費減少，而經濟前景
欠佳亦削弱消費情緒，零售業銷售表現短期內料會仍然疲弱。政府會密切留意相關情況，以及其
對勞工市場和整體經濟的影響。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
剖析天下01/11/2019
【彈劾侵侵】民主黨沃倫呼聲漲 「吹哨人」明打侵侵暗指拜登?
生財有道01/11/2019
【嚟緊炒D乜】金界積極參加券商論壇估值望升 股價料迭創新高
剖析天下01/11/2019
【彈劾侵侵】特朗普陷「通烏」濟私 民主黨「奪命」調查快收尾
FOCUS01/11/2019
【FOCUS】衰退再臨香江 小心內資「回朝」
生財有道01/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：瑞聲短線值博率仍高
國際動態01/11/2019
沖繩世遺 500年首里城一夜焚毁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金