【本港經濟】零售協會料十月銷售或跌兩成，業界對旺季感悲觀

《經濟通通訊社１日專訊》受本地社會事件持續影響，本港零售銷售數據連跌第八個月，９

月的零售總銷貨價值估計為２９９億元，按年跌１８﹒３％，惟跌幅較上個月收窄。今年首九個

月的零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌７﹒３％。

零售管理協會主席謝邱安儀在電話會議上表示，雖然９月份跌幅收窄，但並不代表情況好轉

，因９月基數較低。她預期由於１０月份基數較高，跌幅有機會較８月及９月份擴大，估計

１０月零售銷售跌幅約在２０％水平。

她又提到，協會會員普遍對１１月及１２月旺季感到悲觀，當中珠寶首飾、鐘表、及名貴禮

物業料生意額跌四至六成，而個別類別，例如個人用品及百貨業則料跌勢或有少許好轉。



＊謝邱安儀：結業的情況或增，冀業主共渡時艱＊



對於李嘉誠基金會早前宣布，首先動用２億元支援飲食業，合資格的中小型食肆每間可獲６

萬元「應急錢」。謝邱安儀表示，基金會有與業界接觸，但目前未有實質方向，但她希望金額愈

多愈好。

她又表示，雖然政府及個別業主有向業界提供紓緩措施，但措施未到位。她又估計，未來業

界關店及結業的情況有機會增加，但目前難以估計倒閉高峰潮會於何時出現，因要視乎零售商的

現金流及租約情況。她指希望未來可以約見地產業界反映零售商所面對的困難，並再次呼籲業主

等與業界共渡時艱。（ｋｉ）

