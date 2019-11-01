《小傳日記》神州經濟掂，魚缸叉足電；收企二萬七，淡友慌失失？

《小傳日記》因為噚日花旗國魚缸唔多掂，香江魚缸今朝（１日）都跟住低開１００點。「

孖屐」都諗住今日無運行架啦，點知神州嗰財新１０月製造業ＰＭＩ錄得近５２巴仙，令人大跌

眼鏡！魚缸即刻由跌轉升，下晝個升勢都仲未完，最多鏟起１９５點報２７１０２。最終埋單踢

高１９４點，升幅近１巴仙，報２７１００點，破百天線（約２７００３點），成交

７９３﹒９７億減少近７巴仙。國指亦高８９點或近１巴仙，報１０６２２點。

神州Ａ場方面，上證指數踢高２９點，升幅近１巴仙，報２９５８點。深成指數起飛

１６７點，升近２巴仙，報９８０２點。兩市全日成交近４３４９億人仔。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）起哄近１巴仙，報５９﹒６銀。ＱＱ

（００７００）跟住魚缸微微彈起，升８毫子，報３２１﹒６銀。神州移動（００９４１）微跳

近１巴仙，報６４﹒２５銀。ＡＩＡ（０１２９９）延續上日走勢，埋單鏟高逾１巴仙，

報７９﹒５銀。建行（００９３９）繼續有追捧，埋單收高近１巴仙，報６﹒３６銀。

另外，太平（００９６６）今日表現省鏡，埋單坐飛機衝逾４巴仙，報１８﹒４６銀，喺表

現最佳國貨佬！



＊舜宇再走強瑞聲同上揚，５Ｇ佬復甦中通服跳高＊



手機設備佬呢排有唔少好消息，除咗三星同華為第三季出貨量明顯彈起外，神州５Ｇ商用啟

動後或者會掀起換機潮，加上花旗國同神州正好積極搵緊新地方簽首階段貿易協議，兩大手機設

備藍戰士當然叉足電啦。舜宇（０２３８２）鏟高逾２巴仙，報１２９﹒４銀，係表現最佳嘅藍

戰士！街坊瑞聲科技（０２０１８）踢高近１巴仙，報５１﹒５銀。通達（００６９８）起哄逾

１巴仙，報０﹒６５銀。高偉電子（０１４１５）微高一格報１﹒２６銀。丘鈦（０１４７８）

撐起近１巴仙，報１０﹒５２銀。比亞迪電子（００２８５）回吐逾１巴仙，報１３﹒４銀。

工信部副部長陳肇雄噚日話，５Ｇ商用正式啟動之後，今年年底將會開通１３萬個５Ｇ基站

，覆蓋北京、上海等地方，於是５Ｇ佬今日同樣好醒神。長飛光纖（０６８６９）飆高近１２巴

仙，報１３﹒８４銀。中通服（００５５２）同樣叉足電跳高逾１１巴仙，報５﹒３９銀。京信

通信（０２３４２）急升逾８巴仙，報１﹒９６銀。中興（００７６３）走高逾３巴仙，報

２２﹒７銀。鐵塔（００７８８）繼續彈起近３巴仙，報１﹒７８銀。聯想（００９９２）下周

四放榜，今日高逾３巴仙，報５﹒６７銀。



＊富力叻叻豬股價向上推，藥佬炒到癲百濟坐火箭＊



富力地產（０２７７７）真係叻叻豬！剛剛公布１０月銷售額升六成二，股價就起飛近４巴

仙，報１２﹒６６銀。其他內房佬聽到消息都一齊炒，中海外（００６８８）跟飛逾２巴仙，報

２５﹒３元；「四條三」恆大（０３３３３）踢高逾１巴仙，報１９﹒４２銀；碧桂園

（０２００７）抽高巴逾２仙，報１１﹒１４銀；融創（０１９１８）踢高近４巴仙報３７﹒１

銀。

呢期藥佬炒到癲，其中百濟神州（０６１６０）獲Ａｍｇｅｎ入股，股價立即做火箭升三成

一，報１１０銀；阿里健康（００２４１）漲逾１巴仙，報７﹒９９銀；恆大健康

（００７０８）升不足１巴仙，報７﹒９９銀；華潤醫藥（０３３２０）鏟高近２巴仙，報

７﹒３８銀；威高股份（０１０６６）漲逾１巴仙，報９﹒１３銀。不過，石藥（０１０９３）

表現曳曳，埋單仆低近２巴仙，報１９﹒８２銀，仲喺表現最差藍戰士！



＊錢莊佬減息表現仍得戚，公用佬得寵港鐵亦受捧＊



香江第三季經濟縮水近３巴仙，加上花旗國聯儲局尋日宣布減息四分一厘，獅子銀行都身先

士卒率先將最優惠利率下調０﹒１２５厘至５厘，小象（０００１１）、中銀（０２３８８）同

東亞（０００２３）都先後跟風減Ｐ。同時，呢幾間錢莊亦都將存款利率調低，抵銷減Ｐ對錢莊

嘅負面影響，缸友都好收貨，佢地股價全線炒起。東亞同中銀升半巴仙，報１８﹒９８銀同

２７﹒１５銀。大象（００００５）只係跳１亳子報５９﹒６銀。小象最架勢反彈近１巴仙，報

１６５﹒１銀。

市況好轉，公用佬都炒高咗，中電（００００２）同煤氣（００００３）各彈起超過１巴仙

，報８２﹒４５銀同１５﹒４２銀。港鐵（０００６６）近排雖然被唔少缸友杯葛同早咗收車，

車費收入難免會縮水，但佢全日都跳起逾１巴仙，報４５﹒５５銀。電能（００００６）同長建

（０１０３８）分別彈起約半巴仙，報５６﹒２５銀同５６﹒６５銀。祝各位周末愉快！請請！



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