【本港經濟】信安料本港經濟難以在短期內有明顯改善

《環富通基金頻道１日專訊》信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉發表道，基於中

美貿易戰及本地社會問題未必能於短期內化解，因此香港經濟亦難以在短期內有明顯改善。

在貿易層面，即使本應於１０月中進一步提高的關稅暫緩，但已徵收的關稅仍佔中國

２０１８年對美國出口的近一半，同時間，貿易問題亦未完全明朗化，兩國領導人能否在１１月

簽署首階段談判協議仍有變數，如何處理本應於１２月上調的關稅亦未有結論。香港作為中美主

要轉口站，大約一半的香港進口來自中國內地，當中大部分再出口到其他經濟體，包括香港第二

大出口市場美國。中美貿易戰確實正損害香港貿易前景。

至於本地政治爭議，有別於２０１４年雨傘運動，今次的反修例風波已歷時長達四個月，到

現時為止亦無跡象顯示事件能夠在短期內結束。事件對於零售、旅遊、商業投資的影響，短期內

亦難以扭轉，說最壞的情況已過去似乎言之過早。即使是１２月聖誕消費旺季，佔整體零售銷售

約三分一的的旅客消費亦將繼續受影響。

中國經濟下行壓力對香港的影響不容忽略。早前中國國家統計局公布數據顯示，２０１９年

三季度中國ＧＤＰ按年增長６﹒０％，增速較上一季度６﹒２％繼續回落，創下１９９２年有統

計以來的季度最低值，其中生產與需求雙雙回落，經濟下行壓力有所加大。而中國與香港聯繫緊

密，內地需求走弱，將加大本港經濟的下行壓力。

展望第四季，經濟情況將維持嚴峻，第四季ＧＤＰ按季或繼續下跌，代表技術衰退將至少延

至年底；全年經濟增長或出現輕微負增長，為２００９年以來首次。特區政府已於較早前，先後

推出兩輪財政刺激措施，涉及金額２１０億元，相當於本港２０１８年ＧＤＰ約０﹒７％。考慮

到目前香港的經濟形勢，及社會問題的廣泛程度，政策規模對於經濟刺激非常有限。截至８月底

，特區政府坐擁過萬億財政儲備，有足夠空間在未來幾個月推出更多的逆周期措施。（ｈｏ）

