【儲局減息】信安：美減息周期或已結束，明年衰退機率仍較低

《環富通基金頻道１日專訊》信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉發表道，美國聯

儲局本周公布議息結果，一如市場預期宣布減息四分一厘，將聯邦基金利率調低到１﹒５至

１﹒７５厘，為年內第三次減息。聯邦公開市場委員會的１０名政策委員之中，有８名投票支持

是次減息決定，基本符合市場預期。



＊美國經濟仍穩健，聯儲局年底前或按兵不動＊



根據利率期貨，本次議息之前減息預期已經超過９５％，市場對於減息基本無懸念。相比之

下，聯儲局對未來政策路徑的看法才是關注的焦點。聯儲局公布的議息聲明，未有再提到「將會

採取合適行動」維持經濟增長，轉而採取更為溫和的說法，表示「在評估未來利率路徑的時候，

會繼續監察所得的經濟數據」，暗示減息步伐或將暫停。

在隨後的記者會上，聯儲局主席鮑威爾亦表示現時貨幣政策立場仍然恰當，如果未來發展導

致要對前景完全重新評估時，將會採取應對措施。在被記者問及會否加息時，鮑威爾表示需要看

到通脹顯著上升並持續達到央行目標時，才會考慮再度加息。事實上，今年以來，聯儲局重視的

通脹指標，美國核心個人消費支出物價指數（ＰＣＥ）持續低於２％的目標，８月核心ＰＣＥ物

價指數按年回升至１﹒８％，較目標水平仍有距離。該行認為，局方未來減息或加息的空間均不

大，除非就業及通脹情況顯著惡化，年底前聯儲局未必會再下調利率。



＊消費撐起經濟，美明年衰退機率仍較低＊



美國經濟狀況亦令聯儲局年內繼續減息的必要性降低。在聯儲局公布議息結果前，美國商務

部率先公布了美國第三季ＧＤＰ數據，第三季度ＧＤＰ折合年率增長１﹒９％，好過市場預期的

１﹒６％，主要由於企業投資下滑被消費者支出所抵銷。佔美國經濟活動三分二的個人消費支出

初值升幅錄得２﹒９％，雖然增幅低於第二季，但仍為上季ＧＤＰ組成貢獻接近２％，一手撐起

美國經濟。另外，受惠聯儲局連月減息帶動，住宅固定投資初值轉升５﹒１％，亦優於市場預期

，數據緩解了市場對美國經濟衰退的擔憂。

的確，該行的經濟衰退模型暫時亦未指向美國經濟明年將出現衰退。該行目前的基本預測是

美國ＧＤＰ明年將擴張２﹒１％，發生機率為５５％；悲觀情況則是美國經濟明年下半年步入衰

退，發生機率是４０％。另一邊廂，外圍政治因素無論中美貿易戰及英國脫歐的問題，都有暫時

降溫的跡象，市場緊張情緒有所緩和，帶動股市反彈。這些因素都有利聯儲局靜觀其變，為經濟

形勢急劇惡化之際留下政策空間。（ｈｏ）

