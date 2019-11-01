港股先跌後反彈，收漲１９４點報２７１００企穩二萬七關口



《經濟通通訊社１日專訊》港股１１月開局良好。雖然隔晚有消息指中國官員懷疑未能與美

國達成全面長期貿易協議，美股走低，恆指今早亦跟隨低開１００點，報２６８０６點，早段更

低２６８００點，跌１０６點。不過，受惠上月內地財新製造業ＰＭＩ勝預期兼四連升，恆指跟

隨Ａ股轉升，半日已經升逾百點，並企穩二萬七關口。午後港股愈升愈有，更高見２７１０２點

，最終以接近全日最高位收市，升１９４點或０﹒７２％，收２７１００點，收復百天線（約

２７００３點），主板成交７９３﹒９７億元減少約６﹒６９％。國企指數報１０６２２點，升

８９點或０﹒８５％。

Ａ股方面，上證綜合指數報２９５８點，升２９點或０﹒９９％。深證成分指數報９８０２

點，升１６７點或１﹒７３％，兩市全日成交４３４９﹒０６億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）遭麥格理降目標至５８﹒６元，惟全日微升０﹒１７％，

報５９﹒６元；港交所（００３８８）跟隨大市走高０﹒９８％，報２４７﹒４元；騰訊

（００７００）微漲０﹒２５％，報３２１﹒６元；內地５Ｇ服務正式商用，中移動

（００９４１）漲０﹒７１％，報６４﹒２５元；友邦（０１２９９）高１﹒３４％，報

７９﹒５元。



＊貿易戰氣氛良好萬洲領漲，醫藥股漲跌互現藥明生物瀉＊



中美貿易戰消息不斷，隔晚有指中國官員懷疑未能與美國達成全面長期貿易協議，但美國總

統特朗普指，美中快將決定新地點簽署首階段協議，貿易戰相關股造好。萬洲（００２８８）漲

２﹒０４％，報８﹒４９元；舜宇光學（０２３８２）升２﹒０５％，報１２９﹒４元，是全日

表現最好藍籌；瑞聲科技（０２０１８）漲０﹒９８％，報５１﹒５元；敏華（０１９９９）走

高４﹒１１％，報５﹒５７元；敏實（００４２５）微升０﹒３６％，報２７﹒９元。

醫藥股漲跌互現，當中藥明生物（０２２６９）折讓８％配股兼大股東減持，全日瀉

６﹒５４％收８６﹒４５元；國藥控股（０１０９９）挫３﹒２％，報２７﹒２５元，是全日表

現最差國指股；石藥集團（０１０９３）跌１﹒６４％，報１９﹒８２元是全日表現最差藍籌；

中生製藥（０１１７７）無升跌，報１１﹒７２元；百濟神州（０６１６０）獲美國藥廠

Ａｍｇｅｎ斥２７億美元入股，飆升３１﹒８９％，報１１０元；信達生物（０１８０１）漲

１﹒８８％，報２４﹒３５元；華潤醫藥（０３３２０）升１﹒７９％，報７﹒３８元。



＊銷售表現料向好內房普漲，內險受捧平保太平大幅走高＊



中國指數研究院發布報告指出，土拍市場持續回暖，上月房企拿地保持積極。加上富瑞發表

報告稱，數據顯示，內地主要地產開發商上月平均銷售增長４６％，為今年以來最強月度增長，

內房股普遍向好。中國奧園（０３８８３）飆６﹒１６％，報１０﹒６８元；融信中國

（０３３０１）急升４﹒４５％，報９﹒１６元；富力地產（０２７７７）上月銷售額升六成二

，股價漲３﹒９４％，報１２﹒６６元；新城發展（０１０３０）升３﹒９８％，報８﹒６２元

；融創中國（０１９１８）走高３﹒９２％，報３７﹒１元；中國金茂（００８１７）揚

４﹒０２％，報５﹒４４元；ＳＯＨＯ中國（００４１０）獲星展升評級至買入，目標價亦升至

３﹒６４元，收高１０﹒８２％，報２﹒９７元；中海外（００６８８）及碧桂園

（０２００７）向升約２％，分別報２５﹒３元及１１﹒１４元。

內險股今日亦受捧，中國太平（００９６６）下午突然被炒高，全日急升４﹒２９％，報

１８﹒４６元，是全日表現最好國指股；中國太保（０２６０１）遭大和降目標近９％至３１元

，不過全日升２﹒２８％，報２９﹒１５元；中國人民保險（０１３３９）走高１﹒２１％，報

３﹒３５元；新華保險（０１３３６）回升１﹒３１％，報３０﹒９５元；中國平安

（０２３１８）漲１﹒１％，報９１﹒７５元；中國人壽（０２６２８）微升０﹒７４％，報

２０﹒５５元。（ａｌ）

