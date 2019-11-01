《品中資－羅國森》石藥（０１０９３）倍升，「藥效」持續

《品中資》年初的時候，我在本欄寫過，如果要博倍升股，我最有信心的是石藥集團

（０１０９３）（下稱石藥）和吉利汽車（００１７５）（下稱吉利）。另一隻同股不同權的小

米集團（０１８１０）（下稱小米）我也喜歡。

結果，還未到一年，石藥已率先成為倍升股，因為年初的時候，石藥股價曾經跌穿１０元水

平，而昨日（３１日）該股已回升至２０﹒１５元收市，即是剛好一倍了！

當然，未必每位投資者都可以把握這個難得的低位買入，對他們來說，現價仍未夠一倍呢！

不過，我有信心，石藥的「藥力」仍然會持續一段時間，只要你是在相對低位買入，總會等

到倍升的機會。

從投資角度，面對當前中國經濟的下行壓力，以及中美貿易磨擦加劇，內地醫藥板塊可能是

唯一一幅沒有景氣問題的淨土。

隨著內地不斷整頓醫藥行業，涵蓋研發到生產、流通至終端使用的多項醫藥改革政策陸續出

台，當中改革臨床試驗管理，加快藥品上市審批等政策，以至鼓勵創新藥的發展，都利好藥業股

的經營。

不過，成也政策，敗也政策。核心問題是，藥股的毛利率十分高，平均也有六、七成，如果

是創新藥的話可能更不止，奈何醫藥行業涉及民生，政府不可以坐視不理。

因此，中央政府決心整頓「藥價」，其中一招就是採取大量投標，而且會指明具體的訂貨量

，內地稱之為「帶量採購」，並以１１個城市（４個直轄市和７個大型城市）作為試點，結果，

不少中標藥品的價格比原來要低三成左右，個別更低八成，甚至九成，因此觸發去年下半年之後

藥股的跌勢。



＊「帶量採購」逐步優化＊



由於「帶量採購」確實收到藥品降價的效果，因此，這項政策應該會進一步推廣至全國，但

同時會逐步優化，例如取消單獨中標，改為可允許３家中標，共同分割市場，意味割喉式的降價

未必會再出現，這將有利於具競爭力的大型藥企。另外，降價的目標也是先降外企的藥價。結果

，在這種預期之下，藥股自從８月中之後就顯著回升。

除了石藥之外，另一隻具實力的藥股中生製藥（０１１７７）（下稱中生）也是投資者喜愛

的股份。事實上，兩者都先後躋身恆生指數成分股，實力無庸置疑，但中生主力研發創新藥，屬

於生物製藥股，風險相對較高。

石藥的業務範圍較全面，既有創新藥，也有普藥，俗稱仿製藥（即生產已過了專利的成藥）

，還有起家的原料藥，包括維生素Ｃ和抗生素等等。

兩者比較之下，我始終較喜歡石藥，盡管中生從低位反彈的力度比石藥大很多，但當股價回

落的時候，中生的跌幅也比石藥大。由於我的心血少，所以，我不想吃「驚風散」，所以，我鍾

情藥力「溫和」的石藥。

國家醫保局早前公布新版《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》，新版共收

載藥品２６４３個，包括西藥１３２２個、中成藥１３２１個（含民族藥９３個）。國家醫保目

錄出台以來，每一次修訂都是增加納入的藥品數目，已由最初的１４８８個增加到最新２６４３

個。

今次新增的藥品，主要覆蓋國家基本藥物、慢性病用藥、兒童用藥和癌症等重大疾病治療用

藥等，對石藥這類覆蓋全面，但又集中研發「都市殺手病」的藥企來說，可算是錦上添花。



＊創新藥貢獻大增＊



石藥的股價在公布了令人滿意的中期業績後節節上升。該公司上半年純利１８﹒７８億元（

人民幣．下同），增長兩成半。營業額１１１﹒７７億元，增長兩成七，當中普藥產品的營業額

２６﹒１７億元，增長６﹒９％。

而創新藥的營業額更達６１﹒５億元，大幅增長五成半，其中治療急性缺血性中風的藥物恩

必普，銷售收入增長三成半；抗腫瘤藥品組合的收入更大幅增長近兩倍，抵銷了仿製普藥產品收

入增長放慢的影響。

另一方面，石藥持續加大研發開支，上半年投入的研發費用為９﹒４２億元，按年增加近七

成，約佔成藥業務收入的一成一。目前在研項目有３００多個，其中小分子新藥４０個，以及新

靶點大分子生物藥３０個，主要集中於心腦血管疾病、抗腫瘤、糖尿病、精神神經疾病及抗感染

等潛力優厚的領域。

整體來說，我仍然看好石藥的前景，新藥的持續應市可支撐未來２至３年的增長，而集團又

加大研發投入，可為中長線增長帶來持續動力。如果大家已經買入，應該繼續持有；未買入的，

也可以逢低收集，每次待高位回落一成半的時候吸納。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

