《鍾之日記》民間ＰＭＩ有驚喜，中港魚缸齊齊升

《鍾之日記》１１月１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股１１月開局良好。雖然隔晚有消息指中國官員懷疑未能與美國達成全面長期貿易協議，

美股走低，恆指今早亦跟隨低開１００點，報２６８０６點，早段更低２６８００點，跌１０６

點。

不過盤中公布的１０月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５１﹒７％，較９月上升０﹒３個百分點

，錄四連升，表現勝預期的５１％。但要留意的是，官方及民間數據有所分化，昨日國家統計局

公布的製造業ＰＭＩ為４９﹒３％，按月下降０﹒５個百分點遜預期，為年內次低，略高於春節

所在的２月。

恆指在利好下跟隨Ａ股轉升，半日已經升逾百點，並企穩二萬七關口。午後港股愈升愈有，

更高見２７１０２點，急漲１９６點。最終恆指亦以接近全日最高位收市，升１９４點或

０﹒７２％，報２７１００點，收復百天線（約２７００３點）並企穩二萬七，主板成交

７３９﹒９７億元減少６﹒６９％。本周保持窄幅波動，反覆試上兩萬七，全周累升４３３點。



＊魚缸回穩全周漲４３３點，內銀股立功＊



內地製造業數據續見景氣跡象，作為百業之母的銀行股受利好。四大行全升，中國銀行

（０３９８８）漲１﹒３％，工商銀行（０１３９８）、農業銀行（０１２８８）升１﹒２％，

建設銀行（００９３９）則升０﹒８％。

本港減Ｐ對地產股的利好僅一日，該板塊今日表現個別，信置（０００８３）升０﹒９％，

恆基地產（０００１２）升０﹒４％，長實集團（０１１１３）微升０﹒１％，而新鴻基地產

（０００１６）跌０﹒３％，新世界發展（０００１７）跌０﹒２％。



＊Ａ場全周坐過山車累升０﹒１１％＊



中共四中全會順利召開，全會公告並沒著墨太多的經濟問題，強調堅持和完善社會主義基本

經濟制度，推動經濟高質量發展；以公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，按勞分配為主體

、多種分配方式並存；完善科技創新體制機制，建設更高水平開放型經濟新體制。

財新ＰＭＩ數據表現佳，滬綜指先跌後升，在銀行、券商等板塊帶領下，滬指午後升幅擴大

至約１％，並一直維持至收市，全日升０﹒９９％，中止三連跌。累計全周滬指先升後回最後反

彈，累升０﹒１１％，連續第二周上升。深成指全日漲１﹒７３％。

目前市場最大隱憂在於人行已連續第五日不開展逆回購操作，本周累計淨回籠５９００億元

人民幣，創２月中旬以來逾８個月高。在收水持續下兩市成交持續收縮，成交額４３４９億人民

幣，較上日減少３﹒６％。

外資今日通過滬股通、深股通淨買入７４﹒５億元Ａ股，流入規模續刷９月２０日以來逾１

個月以來高，並連續七天錄得淨流入。



＊富瑞料十月銷售強勁，內房股集體拉升＊



富瑞看好內房表現，其報告指，內地主要地產開發商１０月平均銷售增長４６％，為今年以

來最強月度增長，預計在豐富的可銷售資源和低基數因素下，強勁的銷售動能將持續。該行建議

增加地產行業配置，特別是在一二線城市可售資源豐富但成本較低的公司。

另外，中國指數研究院發布報告指出，土地拍賣市場持續回暖，１０月房企拿地保持積極。

全國性企業拿地優勢顯著，戰略布局多個熱點一二線城市。全國性房企以自身資金、資源等優勢

，拿下多個重點城市１月至１０月拿地總額冠軍。

內房股今日普遍造好，其中ＳＯＨＯ中國（００４１０）更領先同業，收飆１０﹒８％。早

前據知情人士指，ＳＯＨＯ中國正考慮出售所持商業地產的多數權益，作價可能高達８０億美元

，據報討論出售的商廈包括北京和上海的最少８棟寫字樓。公司上日澄清，不知悉任何須公布的

資產出售相關的資料，或須予披露的內幕消息。

奧園（０３８８３）大漲６﹒２％，富力地產（０２７７７）及融創中國（０１９１８）雙

雙漲３﹒９％，雅居樂（０３３８３）升２﹒３％，而中海外（００６８８）及碧桂園

（０２００７）亦均升２％。



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