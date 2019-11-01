《經濟通通訊社１日專訊》中國國家外匯管理局公布，９月服務貿易逆差２１９億美元，較
上月的２６４億美元減少１７﹒１％；貨物與服貿順差２４８億美元，較上月的１６４億美元增
加５１﹒３％。
外匯局數據顯示，９月貨物貿易順差４６６億美元，按年增８﹒８％。９月旅行差額為逆差
１７０億美元，佔服貿逆差的７７﹒６％；運輸差額為逆差５３億美元，佔服貿逆差比重
２４﹒２％。
今年１至９月服貿累計逆差２０２５億美元，同期貨貿累計順差３６３２﹒８億美元。
（ａｃ）
01/11/2019 08:39
《中國監管》外匯局：９月服務貿易逆差按月降１７％
《經濟通通訊社１日專訊》中國國家外匯管理局公布，９月服務貿易逆差２１９億美元，較
上月的２６４億美元減少１７﹒１％；貨物與服貿順差２４８億美元，較上月的１６４億美元增
加５１﹒３％。
外匯局數據顯示，９月貨物貿易順差４６６億美元，按年增８﹒８％。９月旅行差額為逆差
１７０億美元，佔服貿逆差的７７﹒６％；運輸差額為逆差５３億美元，佔服貿逆差比重
２４﹒２％。
今年１至９月服貿累計逆差２０２５億美元，同期貨貿累計順差３６３２﹒８億美元。
（ａｃ）
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