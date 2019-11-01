【四中全會】司法部：為解決黨和國家發展面臨問題提供制度化方案

《經濟通通訊社１日專訊》中共中央宣傳部舉行中共四中全會新聞發布會，司法部黨組書記

、副部長袁曙宏表示，法治體系是國家治理體系的骨幹工程。中國特色社會主義愈深入發展，就

愈需要中國特色社會主義法治體系發揮更加重要的引領、規範和保障作用，不斷為解決黨和國家

發展面臨的突出問題提供制度化方案。



＊四方面加快形成完備的法律規範體系＊



四中全會審議通過的《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系

和治理能力現代化若干重大問題的決定》，從四個方面提出一系列體制機制制度的保障舉措，包

括：

一是健全保證憲法全面實施的體制機制。依法治國首先要堅持依憲治國，依法執政首先要堅

持依憲執政。堅持和完善中國特色社會主義法治體系，首先必須從加強憲法實施和監督、落實憲

法解釋程序機制、推進合憲性審查工作、加強備案審查制度和能力建設這些方面，來進一步健全

保證憲法全面實施的體制機制。

二是完善立法體制機制。不斷提高立法質量和效率，以良法保障善治。

三是健全社會公平正義法治保障制度。堅持法治建設為了人民、依靠人民，通過嚴格執法、

公正司法，努力讓人民群眾在每一項執法決定、每一個司法案件中感受到公平正義。

四是加強對法律實施的監督，以保證行政權、監察權、審判權、檢察權得到依法正確行使，

保證人民群眾的合法權益得到切實保障。（ｃａ）

