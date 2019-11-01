【四中全會】沈春耀：支持港澳強化執法力量，遏制外部勢力干預

《經濟通通訊社１日專訊》中共十九屆四中全會閉幕，會議公報指出，嚴格依照憲法和基本

法對港澳實行管治，並提到要「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。對

此，在中宣部舉行的記者會上，全國人大常委會法工委主任、港澳基本法委主任沈春耀表示，按

照「一國兩制」原則治理好香港澳門，是中國治理制度體系重要組成部分，也是四中全會討論的

重要內容。按照「一國兩制」治理香港澳門，必須全面貫徹「一國兩制」、港人治港、澳人治澳

，高度自治方針。堅持「一國」是「兩制」的前提和基礎，「兩制」是派生於「一國」，統一於

「一國」之內的。



＊加強對港澳公職人員和青少年國情教育＊



沈春耀又表示：第一，要堅持依法治港治澳，依照憲法，堅持以愛國者為主題港人治港，澳

人治澳；

第二，完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任命機制；

第三，建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特區強化執法力量；

第四，完善香港澳門融入國家發展大局，和內地優勢互補，協同發展的機制，推進粵港澳大

灣區建設，支持香港發展經濟改善民生，解決深層次問題；

第五，加強對港澳地區公職人員和青少年憲法、基本法教育、國情教育，增強國家意識和愛

國精神。

沈春耀強調，堅定維護國家主權安全發展利益，維護香港澳門長期繁榮穩定，絕不容忍任何

挑戰一國兩制底線的行為，絕不容忍任何分裂國家危害國家安全的行為，堅決防範和遏制外部勢

力干預港澳事務，和分裂顛覆滲透和破壞活動。（ｃａ）

