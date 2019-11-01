  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/11/2019 11:43

【四中全會】沈春耀：支持港澳強化執法力量，遏制外部勢力干預

　　《經濟通通訊社１日專訊》中共十九屆四中全會閉幕，會議公報指出，嚴格依照憲法和基本
法對港澳實行管治，並提到要「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。對
此，在中宣部舉行的記者會上，全國人大常委會法工委主任、港澳基本法委主任沈春耀表示，按
照「一國兩制」原則治理好香港澳門，是中國治理制度體系重要組成部分，也是四中全會討論的
重要內容。按照「一國兩制」治理香港澳門，必須全面貫徹「一國兩制」、港人治港、澳人治澳
，高度自治方針。堅持「一國」是「兩制」的前提和基礎，「兩制」是派生於「一國」，統一於
「一國」之內的。

＊加強對港澳公職人員和青少年國情教育＊

　　沈春耀又表示：第一，要堅持依法治港治澳，依照憲法，堅持以愛國者為主題港人治港，澳
人治澳；
　　第二，完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任命機制；
　　第三，建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特區強化執法力量；
　　第四，完善香港澳門融入國家發展大局，和內地優勢互補，協同發展的機制，推進粵港澳大
灣區建設，支持香港發展經濟改善民生，解決深層次問題；
　　第五，加強對港澳地區公職人員和青少年憲法、基本法教育、國情教育，增強國家意識和愛
國精神。
　　沈春耀強調，堅定維護國家主權安全發展利益，維護香港澳門長期繁榮穩定，絕不容忍任何
挑戰一國兩制底線的行為，絕不容忍任何分裂國家危害國家安全的行為，堅決防範和遏制外部勢
力干預港澳事務，和分裂顛覆滲透和破壞活動。（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道01/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：瑞聲短線值博率仍高
國際動態01/11/2019
沖繩世遺 500年首里城一夜焚毁
生財有道31/10/2019
本港多間銀行跟隨美減息 分析料樓價將現小小「小陽春」
生財有道31/10/2019
【帶頭減P】匯豐宣布下調最優惠利率0.125厘至5厘
生財有道31/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：下月再減息機會不大
生財有道31/10/2019
【儲局減息】余偉文：息口走勢未明朗 料港元拆息未必隨美息下調
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金