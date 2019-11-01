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01/11/2019 16:11

【貿易開戰】外交部否認提議中美在澳門舉行會晤，耿爽：純屬臆測

　　《經濟通通訊社１日專訊》早前有美國媒體報道稱，由於智利取消舉辦亞太經合組織
（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議，中方已向美方提議在澳門舉行兩國元首會晤並簽署第一階段貿
易協議。對此，中國外交部發言人耿爽回應稱是「純屬臆測」。
　　他同時表示，中美經貿磋商雙方牽頭人將於今日再次進行通話。目前磋商進展順利，雙方將
按原計劃繼續推進磋商等各項工作。至於中美元首會晤的相關情況，他表示，兩國元首一直通過
各種方式保持著聯繫。（ｃａ）

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