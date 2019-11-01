【四中全會】財經辦：將社會主義市場經濟體制上升為基本經濟制度

《經濟通通訊社１日專訊》中國共產黨十九屆四中全會新聞發布會今日舉行。中央財經委員

會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀出席會議時示，多年來，我們把公有制為主體，多種所有

制經濟共同發展作為基本經濟制度。十九屆四中全會的一大創新，就是把按勞分配為主體，多種

分配方式並存，社會主義市場經濟體制上升為基本經濟制度。

這三項制度，都是社會主義基本經濟制度，三者相互聯繫、相互支撐、相互促進。這一重大

創新，標志著中國社會主義經濟制度更加成熟、更加定型，對於更好發揮社會主義制度優越性，

解放和發展社會生產力，推動經濟高質量發展具有重要的指導意義。



＊構建親清政商關係的政策體系＊



這次全會對堅持和完善社會主義基本經濟制度做了重要部署。第一，要堅持「兩個毫不動搖

」，就是毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。要深

化國有企業改革，完善中國特色現代企業制度，在市場競爭中增強國有經濟的競爭力、創新力、

控制力、影響力、抗風險能力，做強做優做大國有資本。要發展混合所有制經濟。改革開放以來

，非公有制經濟發展不斷地壯大，目前在中國經濟中佔有一半以上的份額，而且還在上升，全會

提出要完善構建親清政商關係的政策體系，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康

成長。

第二，要堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存。我們既要不斷做大蛋糕，又要分好蛋糕

。要鼓勵勤勞致富，健全勞動、資本、土地、知識、技術、管理和數據等生產要素按貢獻參與分

配的機制，健全再分配調節機制，重視發揮第三次分配作用，發展慈善等社會公益事業，擴大中

等收入群體，規範收入分配秩序，形成橄欖型的收入分配結構。

第三，要加快完善社會主義市場經濟體制，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好

發揮政府作用，讓「看得見的手」和「看不見的手」相得益彰。要建設高標準市場體系，健全產

權和知識產權保護制度，加強企業商業秘密保護，推進要素市場制度建設，強化競爭政策基礎地

位，推動發展先進製造業、振興實體經濟，完善科技創新體制機制，建設更高水平開放型經濟新

體制。（ｗｌ）

