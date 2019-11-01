【四中全會】習近平出席黨外人士座談會：統一戰線、凝聚共識

《經濟通通訊社１日專訊》據《新華社》報道，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就

中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大

問題的決定聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。中共中央

總書記習近平主持座談會。

習近平強調，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，要

發揮統一戰線優勢、廣泛凝聚共識。各民主黨派、工商聯和無黨派人士在堅持和完善中國特色社

會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化進程中大有可為。

習近平指出，中共十九屆四中全會是中共中央站在「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯點上

召開的，要對堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化作出政治

宣示。中國國家治理體系和治理能力是中國特色社會主義制度及其執行能力的集中體現。國家治

理的一切工作和活動都依照中國特色社會主義制度展開，並在這一過程中不斷積累經驗、提高水

平。現在要做的，就是在堅持和完善中國特色社會主義制度的實踐中推進國家治理體系和治理能

力現代化。



＊黨外人士就加強法治政府建設等提意見和建議＊



民革中央、民盟中央、民建中央、民進中央、農工黨、致公黨、九三學社、台盟中央、全國

工商聯、無黨派人士先後發言，並就加強中國共產黨的領導、加強法治政府建設、堅持好發展好

完善好新型政黨制度、強化科技創新制度安排、推動國家重大發展戰略和中長期規劃的制定和落

實、建設負責任的世界科技強國、強化基層社會治理體系、強化實現共同富裕的制度保障、加強

民營經濟領域黨建工作的制度建設、加強對國家治理體系的理論研究和教育宣傳等提出意見和建

議。（ｗｌ）

