  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/11/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》美國要發起對華金融戰

　　《神州縱橫》中美經貿戰已涵蓋關稅、科技、投資及匯率等多方面，但看來美方意猶未盡，
最近又盛傳要開打金融戰，包括禁中企在美上市及美資投向中國等，有議員更反對退休金按
ＭＳＣＩ指數投資中國。
　
＊金融脫勾招損失＊
　
　　過去美方亦曾有建議阻斷中美資金交流，但當時經貿戰尚在初段許多領域尚待禁制，故對資
金流動未及動手。現時各領域已有禁制出台，故注意力可轉到金融戰線，進一步令資金交流脫勾
。難怪大型基金橋水創辦之一的Ｒａｙ　Ｄａｌｉｏ表示擔心，更指中美關係仿似二戰前的美日
關係。金融戰的潛在影響如何可先察看當前情況，在直接投資方面美國已禁止部分中企進入，如
ＩＴ投資商華為和網絡商阿里等。特朗普又威脅通過「緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）強制美
企退出中國。在證券投資方面，則如上述計劃禁止美國機構投資於中國資產（股票及債券等）和
中企在美國上市。雖然財政部聲言現時未有此類計劃，但當局肯定正在研究相關事項，為新政策
作準備。無疑金融脫勾對中美雙方都會帶來損失，主要是投資者的機會丟失和證券業務（如上市
、交易）的流走等。有估計指在美國上市的中國股票逾２００種，總資產逾１﹒５萬億美元，去
年有三分一上市企業為中企，若中企退市美國投資者將直接損失數百億美元，看來影響還是不少
的。
　
＊中國宜自主退市＊
　
　　金融脫勾做成的損失，中國由於證券開放度低損失不多，而由於中國經濟增長較快規模較大
且產業齊全，美國潛在的投資機會損失則大得多。中國過去曾頗依賴美國市場集資，除資金外還
可取得國際知名度及各種資本市場服務。但現現中國資金充裕再加上內地及香港市場日益發達，
對美國市場依賴度已大減，如阿里正籌備來港上市。今後還可更積極到歐洲及亞洲市場上市，來
進一步減低赴美上市的需要。此外，在目前國際及美國情況下，中國還應考慮自主退出美國，由
降低風險而得益。退市包括：（一）停止赴美上市，上了的可退，如中芯國際便已退出。除在美
上市的需要降低外，上市還將受到諸多美國法例管制而影響營運。（二）按目前市場趨勢看，美
國市場風險日高：股市將見頂回落，國債亦面臨轉勢，中國持有大量（過萬億美元）的美國國債
前景難測，理應逐步減磅。其他的機構債券及部分企業債亦如是。（三）在美國的直接投資包括
房地產等，亦要認真檢討應否保留。除了美國經濟轉向周期性下行外，投資項目還可能成為打擊
目標，如國會已計劃檢討在美的中資ＩＴ企業是否應予保留。《資深評論員　凌昆》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道01/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：瑞聲短線值博率仍高
國際動態01/11/2019
沖繩世遺 500年首里城一夜焚毁
生財有道31/10/2019
本港多間銀行跟隨美減息 分析料樓價將現小小「小陽春」
生財有道31/10/2019
【帶頭減P】匯豐宣布下調最優惠利率0.125厘至5厘
生財有道31/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：下月再減息機會不大
生財有道31/10/2019
【儲局減息】余偉文：息口走勢未明朗 料港元拆息未必隨美息下調
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金