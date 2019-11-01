《神州縱橫－凌昆》美國要發起對華金融戰

《神州縱橫》中美經貿戰已涵蓋關稅、科技、投資及匯率等多方面，但看來美方意猶未盡，

最近又盛傳要開打金融戰，包括禁中企在美上市及美資投向中國等，有議員更反對退休金按

ＭＳＣＩ指數投資中國。



＊金融脫勾招損失＊



過去美方亦曾有建議阻斷中美資金交流，但當時經貿戰尚在初段許多領域尚待禁制，故對資

金流動未及動手。現時各領域已有禁制出台，故注意力可轉到金融戰線，進一步令資金交流脫勾

。難怪大型基金橋水創辦之一的Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ表示擔心，更指中美關係仿似二戰前的美日

關係。金融戰的潛在影響如何可先察看當前情況，在直接投資方面美國已禁止部分中企進入，如

ＩＴ投資商華為和網絡商阿里等。特朗普又威脅通過「緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）強制美

企退出中國。在證券投資方面，則如上述計劃禁止美國機構投資於中國資產（股票及債券等）和

中企在美國上市。雖然財政部聲言現時未有此類計劃，但當局肯定正在研究相關事項，為新政策

作準備。無疑金融脫勾對中美雙方都會帶來損失，主要是投資者的機會丟失和證券業務（如上市

、交易）的流走等。有估計指在美國上市的中國股票逾２００種，總資產逾１﹒５萬億美元，去

年有三分一上市企業為中企，若中企退市美國投資者將直接損失數百億美元，看來影響還是不少

的。



＊中國宜自主退市＊



金融脫勾做成的損失，中國由於證券開放度低損失不多，而由於中國經濟增長較快規模較大

且產業齊全，美國潛在的投資機會損失則大得多。中國過去曾頗依賴美國市場集資，除資金外還

可取得國際知名度及各種資本市場服務。但現現中國資金充裕再加上內地及香港市場日益發達，

對美國市場依賴度已大減，如阿里正籌備來港上市。今後還可更積極到歐洲及亞洲市場上市，來

進一步減低赴美上市的需要。此外，在目前國際及美國情況下，中國還應考慮自主退出美國，由

降低風險而得益。退市包括：（一）停止赴美上市，上了的可退，如中芯國際便已退出。除在美

上市的需要降低外，上市還將受到諸多美國法例管制而影響營運。（二）按目前市場趨勢看，美

國市場風險日高：股市將見頂回落，國債亦面臨轉勢，中國持有大量（過萬億美元）的美國國債

前景難測，理應逐步減磅。其他的機構債券及部分企業債亦如是。（三）在美國的直接投資包括

房地產等，亦要認真檢討應否保留。除了美國經濟轉向周期性下行外，投資項目還可能成為打擊

目標，如國會已計劃檢討在美的中資ＩＴ企業是否應予保留。《資深評論員 凌昆》

