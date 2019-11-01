《經濟通通訊社１日專訊》香港財政司司長陳茂波今日結束在英國的訪問，下午返抵本港，
他在倫敦時間昨日早上，禮節性拜會中國駐英大使劉曉明。劉曉明表示，目前香港總體局勢有所
好轉，但一些極端激進分子仍實施街頭暴力，嚴重踐踏香港法治和社會秩序，影響香港經濟發展
和民生福祉。
劉曉明不點名批評英國部分政客，仍固守「殖民心態」，奉行雙重標準，對香港局勢指手畫
腳、煽風點火，強調香港事務不容任何外部勢力干涉。（ｅｙ）
01/11/2019 14:12
【修例風暴】中國駐英大使劉曉明：香港局勢好轉惟仍存在街頭暴力
《經濟通通訊社１日專訊》香港財政司司長陳茂波今日結束在英國的訪問，下午返抵本港，
他在倫敦時間昨日早上，禮節性拜會中國駐英大使劉曉明。劉曉明表示，目前香港總體局勢有所
好轉，但一些極端激進分子仍實施街頭暴力，嚴重踐踏香港法治和社會秩序，影響香港經濟發展
和民生福祉。
劉曉明不點名批評英國部分政客，仍固守「殖民心態」，奉行雙重標準，對香港局勢指手畫
腳、煽風點火，強調香港事務不容任何外部勢力干涉。（ｅｙ）
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