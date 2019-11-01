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01/11/2019 12:14

【四中全會】財經辦：健全以公平為原則的產權保護制度

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國共產黨十九屆四中全會新聞發布會今日舉行。中央財經委員
會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀出席會議時示，中國國有企業已經總體上同社會主義市場
經濟相融合。改革開放４０多年來，我們持續推進國有企業改革，堅持政企分開、政資分開，加
快建立現代企業制度，全面實施公司制改造，完善公司治理，健全市場化經營機制，積極推進混
合所有制改革，有序退出國有「僵屍企業」，加快剝離國有企業辦社會職能，經過多年的努力，
國有企業已經成為遵循市場規則、平等參與競爭的市場主體。
　　在這個過程當中，國有經濟布局也得到了調整優化，目前主要分布在關係國家安全和國民經
濟命脈的重要行業和關鍵領域，在一般競爭性行業的國有經濟實際上只佔較小的份額。國有企業
還承擔著提供公共產品和普遍服務的職能。

＊建立知識產權侵權懲罰性賠償制度＊

　　另一方面，各種所有制經濟公平競爭、共同發展政策制度不斷地健全完善。這次全會討論了
這個問題，並且強調，要健全支持民營經濟、外商投資企業發展的法治環境，健全以公平為原則
的產權保護制度，要加強和改進反壟斷、反不正當競爭執法，要建立知識產權侵權懲罰性賠償制
度，堅持科學立法、嚴格執法、公正司法，推進各類產權得到全面依法平等保護。還要強化競爭
政策基礎地位，落實公平競爭審查制度。要營造良好的市場環境，使各種所有制主體依法平等使
用資源要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護。
　　總之，國有企業沒有天然的優勢，作為平等的市場主體，國有企業只有切實增強競爭力、創
新力，在市場競爭中大浪淘沙、優勝劣汰，才能真正確立和發展自身的優勢，在國內市場是這樣
，在海外市場也是這樣。（ｗｌ）

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