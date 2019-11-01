【四中全會】財經辦韓文秀：建設更高水平開放型經濟新體制

《經濟通通訊社１日專訊》中國共產黨十九屆四中全會新聞發布會今日舉行。中央財經委員

會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀出席會議時示，開放是中國特色社會主義制度的重要特徵

和基本屬性。明年將全面建成小康社會並開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程，這對下一步

我們的對外開放提出了新要求。這次全會提出，要建設更高水平開放型經濟新體制，實施更大範

圍、更寬領域、更深層次的全面開放。

實施更大範圍的開放，就是要優化對外開放的空間布局，鞏固東部沿海地區開放的先導地位

，完善內陸開放布局，加快自貿試驗區、自由港等對外開放高地建設，形成東西南北中全方位開

放新格局。要大力推動共建「一帶一路」高質量發展，拓展對外貿易多元化，做到東方不亮西方

亮。



＊加強知識產權和企業商業秘密保護＊



實施更大範圍的開放，還要大幅放寬市場准入，推動製造業、服務業、農業全產業擴大開放

，要加快金融、電信、教育、醫療、文化等領域開放進程，在更多領域允許外資控股或獨資經營

，這將為各國的投資者提供更大的市場機遇和發展空間。

此外，要推動貿易和投資自由化便利化，健全外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度

，推動規則、規制、管理、標準等制度型開放。中國將認真實施《外商投資法》，更好保護外資

合法權益，促進內外資企業公平競爭，加強知識產權和企業商業秘密保護，打造市場化、法治化

、國際化的優質營商環境。（ｗｌ）

