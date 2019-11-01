  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/11/2019 13:17

【四中全會】財經辦韓文秀：建設更高水平開放型經濟新體制

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國共產黨十九屆四中全會新聞發布會今日舉行。中央財經委員
會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀出席會議時示，開放是中國特色社會主義制度的重要特徵
和基本屬性。明年將全面建成小康社會並開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程，這對下一步
我們的對外開放提出了新要求。這次全會提出，要建設更高水平開放型經濟新體制，實施更大範
圍、更寬領域、更深層次的全面開放。
　　實施更大範圍的開放，就是要優化對外開放的空間布局，鞏固東部沿海地區開放的先導地位
，完善內陸開放布局，加快自貿試驗區、自由港等對外開放高地建設，形成東西南北中全方位開
放新格局。要大力推動共建「一帶一路」高質量發展，拓展對外貿易多元化，做到東方不亮西方
亮。

＊加強知識產權和企業商業秘密保護＊

　　實施更大範圍的開放，還要大幅放寬市場准入，推動製造業、服務業、農業全產業擴大開放
，要加快金融、電信、教育、醫療、文化等領域開放進程，在更多領域允許外資控股或獨資經營
，這將為各國的投資者提供更大的市場機遇和發展空間。
　　此外，要推動貿易和投資自由化便利化，健全外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度
，推動規則、規制、管理、標準等制度型開放。中國將認真實施《外商投資法》，更好保護外資
合法權益，促進內外資企業公平競爭，加強知識產權和企業商業秘密保護，打造市場化、法治化
、國際化的優質營商環境。（ｗｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道01/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：瑞聲短線值博率仍高
國際動態01/11/2019
沖繩世遺 500年首里城一夜焚毁
生財有道31/10/2019
本港多間銀行跟隨美減息 分析料樓價將現小小「小陽春」
生財有道31/10/2019
【帶頭減P】匯豐宣布下調最優惠利率0.125厘至5厘
生財有道31/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：下月再減息機會不大
生財有道31/10/2019
【儲局減息】余偉文：息口走勢未明朗 料港元拆息未必隨美息下調
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金