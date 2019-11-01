【豬價飛天】安徽省設目標：年內生豬供應實現自給自足

《經濟通通訊社１日專訊》安徽省政府辦公廳公布穩定生豬生產促進轉型升級的實施意見，

要求以保障豬肉有效供給為目標，恢復生產保供給並促轉型。意見目標至今年底，全省豬肉供應

自給率達９９％以上，到２０２２年，產業轉型升級取得重要進展，自給率達１０２％以上，養

殖規模化率達到６０％以上；到２０２５年，產業素質明顯提升，養殖規模化率達到６５％以上

，全省養加宰銷一體化企業達１００家以上。（ｅｙ）

