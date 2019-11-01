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01/11/2019 09:46

【聚焦數據】１０月財新中國製造業ＰＭＩ錄５１﹒７四連升勝預期

　　《經濟通通訊社１日專訊》１０月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５１﹒７，較９月上升０﹒３
個百分點，連續四個月回升，與２０１７年２月持平，亦為２０１７年以來最高；好過市場預期
的５１，顯示製造業景氣度持續改善。
　　這一走勢與國家統計局制造業ＰＭＩ並不一致。國家統計局公布的１０月製造業ＰＭＩ錄得
４９﹒３，下降０﹒５個百分點，僅略高於春節所在的２月，為年內次低。
　　生產和需求明顯改善帶動景氣回升，財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家，鍾正生表
示，１０月中國經濟繼續以較快速度修復，倘若終端需求，尤其是基建和出口好轉得以持續，製
造業將逐步具備企穩基礎。

＊１０月外需明顯改善＊

　　１０月新訂單指數大幅上揚，創下２０１３年２月以來最高，外需明顯改善，新出口訂單指
數顯著反彈至榮枯分界線以上，為２０１８年３月中美貿易沖突爆發以來最高。內外需大幅好轉
，帶動廠商擴大生產，產出指數已連續四個月上升，為２０１７年以來最高。分類數據顯示，三
大產品類別產量均有所增長，其中投資品類領先。不過，生產增加並未帶動就業回升，１０月就
業指數在收縮區間內顯著回落，創逾一年來最低。
　　需求改善帶動廠商增加採購，但其庫存行為仍較審慎。１０月採購庫存指數在擴張區間內小
幅回落；受廠商動用存貨交貨影響，成品庫存指數則重返收縮區間，但降幅輕微。
　　１０月平均投入成本略有上升，但上升幅度低於上月。出廠價格指數則在收縮區間內繼續下
降，受訪廠商稱，市場價格普遍下行，不得不選擇隨之降價。分類數據顯示，除消費品類價格有
所上升，中間品類與投資品類產品售價均出現下降。
　　１０月中國製造業界對未來１２個月生產前景樂觀度出現改善，升至六個月最高，但仍處於
歷史低點。業界對中美貿易摩擦持續存在和環保治理影響仍感憂慮。（ｃａ）

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