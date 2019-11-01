【ＦＯＣＵＳ】衰退再臨香江，小心內資「回朝」

【ＦＯＣＵＳ】港府公布第三季ＧＤＰ按年實質下跌２﹒９％（預期：－０﹒３％），錄十

年來最差表現，陷入反修例風波逾４個月的香港，終於「坐實」經濟衰退。另一邊廂，內地１０

月官方製造業續於榮枯線下尋底，顯示最壞情況恐仍未至－－香港全年ＧＤＰ錄負增長、內地第

四季ＧＤＰ破６或在所難免。

經濟轉差，首當其衝當屬「錢」的問題，微觀關乎打工仔、投資者的銀包，宏觀更牽涉整個

經濟體系的流動性。鑒於內地明年將步入債務（在岸地方債、離岸美元債）到期高峰，最新港元

貸存比率已升逾９０％的香港，實需小心內資「班師回朝」、港資流出雙重夾擊引發的「黑天鵝

」事件。



＊留意標普會否降評級展望至「負面」＊



香港本地生產總值第二季、第三季分別錄按季－０﹒５％、－３﹒２％，「坐實」經濟技術

性衰退，其中，貢獻ＧＤＰ近九成的私人消費開支及固定資本，第三季分別錄－３﹒５％、

－１６﹒９％。前者跌幅猶超ＧＤＰ，為逾十年來首次，加上後者顯示投資信心急挫，皆反映政

治風波殺傷力。

繼大摩、匯豐預測香港經濟２０１９全年或錄－０﹒８％、－０﹒５％衰退後，美林最新大

削預測至－２﹒１％；一周前才預測全年增０﹒３％的ＩＭＦ，及同樣預測正增長的花旗、摩通

等，會否很快加入「唱衰」之列引人關注。此外，上月初維持香港信貸評級展望「穩定」的標普

，會否步惠譽、穆迪後塵，宣布下調評級展望至「負面」，亦值得留意。

經濟衰退時隔十年再臨香江（上一次為２００９年），無論原因是坊間分析的「內外因說

（反修例風波＋貿易戰）」，還是「周期論」，都似出路遙遙無期，若按港府「下行風險比金融

海嘯時更嚴峻」的說法，ＧＤＰ如２００９年時環比連跌四季方企穩，恐已是「最低消費」。



＊港元貸存比率逾九成，顯流動性趨緊＊



值得留意的是，今時今日或無法指望「祖國好，香港更好」，因同臨寒冬的內地經濟最壞情

況恐仍未至，最新公布的１０月官方製造業續於榮枯線下尋底即是指標之一（財新ＰＭＩ續升，

或因樣本集中東部沿海出口型企業，受益關稅升級休兵）。倘若固定投資增速未能顯著加速，第

四季ＧＤＰ增速或滑至５﹒８％。

更大鑊是，與２００８年大放水４萬億不同，內地明年將步入債務到期高峰，除了２﹒０７

萬億在岸地方債，還有至少８６億美元的離岸中企美元債。一邊是央媽寬鬆備受通脹和房地產泡

沫的雙重掣肘，另一邊是全球美元荒困局愈演愈烈，倘若借新還舊的音樂椅遊戲因源頭缺水難以

繼續，要避免債務違約，內企或就近於香港「班資回朝」。Ｄｅａｌｏｇｉｃ的數據就顯示，今

年首９月，中資企業已意向出售的海外資產高達約４００億美元。

而繼高盛上月初估算約有逾３０億美元由香港流向新加坡後，最新港元貸存比率錄升破

９０％的２００２年來新高，意味流動性趨緊；隨著年尾將近和樓市按揭放寬，或續拖低港銀淨

頭寸。小心內資「班資回朝」、港資流出雙重夾擊引發的「黑天鵝」事件之餘，傳聞最快本月回

歸的阿里和中美首階段大刁，能否在風雨飄搖時為香港沖喜，更值期待。

