【企業盈警】專業旅運（０１２３５）料中期業績大幅下降

《經濟通通訊社１日專訊》專業旅運（０１２３５）預期截至９月３０日止中期業績將較去
年同期大幅下降，而去年同期虧損７９４萬元。
該集團指，業績大降主因香港零售物業市場整體下跌，預期由其所持投資物業公允值有所下
跌，而去年同期錄得公允值上升收益，加上近期政治及社會因素引致市況不利而令收益減少及利
潤顯著下降。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
|生財有道31/10/2019
本港多間銀行跟隨美減息 分析料樓價將現小小「小陽春」
|生財有道31/10/2019
【帶頭減P】匯豐宣布下調最優惠利率0.125厘至5厘
|生財有道31/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：下月再減息機會不大
|生財有道31/10/2019
【儲局減息】余偉文：息口走勢未明朗 料港元拆息未必隨美息下調
|中國故事31/10/2019
【京城近觀】隆福寺回歸 打造藝術Ｘ商業新生態
|生財有道31/10/2019
【儲局減息】儲局一如預期減息四分一厘 暗示暫停再下調利率
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰