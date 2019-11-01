【企業盈警】專業旅運（０１２３５）料中期業績大幅下降

《經濟通通訊社１日專訊》專業旅運（０１２３５）預期截至９月３０日止中期業績將較去

年同期大幅下降，而去年同期虧損７９４萬元。

該集團指，業績大降主因香港零售物業市場整體下跌，預期由其所持投資物業公允值有所下

跌，而去年同期錄得公允值上升收益，加上近期政治及社會因素引致市況不利而令收益減少及利

潤顯著下降。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

